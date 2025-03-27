Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?

2008 yılında yapılan reform ile tüm kurumlar (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Ancak bu üç kurum arasında henüz bir norm birliği sağlanamadı.

Özellikle prim şartı arasında önemli farklar var. Farkın giderilmesi için Bağ-Kur'da prim indirimi gündeme gelmişti. TBMM'ye düzenlemenin gelmesi beklenirken kafalarda da uygulama ile ilgili birçok soru var. İşte soruların cevapları...

Prim şartları nasıl belirleniyor? SSK'da 1999 öncesi için prim şartı 5.000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7.200 güne çıkıyor. Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7.200 gün (20 yıl) erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor. Bağ-Kur'lular için ise prim şartları 1999 öncesinde kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor.

Farklı kurumlarda çalışan ne yapacak? Üç kurumdan ayrı ayrı çalışması olanlar için hangi kurumdan emekli olacağı son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılarak belirleniyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurum daha fazla ise yani 3.5 yıl (1.261 gün) nereden prim yatırılmış ise o kurumun şartlarında emeklilik işlemi yapılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında tüm çalışma hayatında fazla yatırılan primlere bakılıyor.