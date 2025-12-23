PODCAST CANLI YAYIN

Bağ-Kur 2026 primleri belli oldu: En düşük aylık ödeme ne kadar?

2026 yılına girerken milyonlarca esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahibi için en kritik gider kalemlerinden biri olan Bağ-Kur prim tutarlarında yeni bir dönem başlıyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla asgari ücret zammına endeksli olarak artacak olan prim tutarları, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılan köklü değişiklikler ve Genç Girişimci desteğinin kaldırılmasıyla birlikte yeni seviyelere ulaşacak.

Yeni Dönemde Bağ-Kur Prim Tablosu (Aylık)

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için belirlenen tahmini alt ve üst limit tutarlarını inceleyebilirsiniz:

Prim Türü 2026 Alt Limit (TL) 2026 Üst Limit (TL)
Esnaf Bağ-Kur (İndirimli) 9.825,47 73.691,03
Esnaf Bağ-Kur (İndirimsiz) 11.488,65 86.164,88
Tarım / Çiftçi Bağ-Kur 9.825,47 73.691,03
İsteğe Bağlı Sigorta 10.900,00* 81.750,00*
Not: İsteğe bağlı sigorta prim oranlarında 2026 yılı itibarıyla 1 puanlık artış (yüzde 32'den yüzde 33'e) öngörülmektedir. Bu nedenle rakamlar yaklaşık değerleri yansıtmaktadır.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN TEMEL PARAMETRELERİ

Yeni yılda uygulanacak brüt ve net rakamlar ile işverenlere sağlanan destek tutarları şu şekilde belirlendi:

Ödeme Kalemi Mevcut Tutar (2025) Yeni Tutar (Ocak 2026)
Net Asgari Ücret 22.104 TL 28.075 TL
Brüt Asgari Ücret 26.005 TL 33.030 TL
Asgari Ücret Desteği 1.000 TL 1.270 TL

İŞSİZLİK MAAŞI VE TAZMİNAT TUTARLARI

İşten ayrılanlar veya çıkarılanlar için hayati önem taşıyan işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı tavan/taban rakamları asgari ücretin brüt tutarı üzerinden yeniden hesaplandı.

Ödeme Türü Mevcut (Net Elinize Geçen) Yeni (Net Elinize Geçecek)
En Düşük İşsizlik Maaşı 10.323 TL 13.111 TL
En Yüksek İşsizlik Maaşı 20.646 TL 26.223 TL
1 Yıllık Kıdem Tazminatı 25.808 TL 32.779 TL
2 Haftalık İhbar Tazminatı 10.223 TL 12.985 TL
8 Haftalık İhbar Tazminatı 40.893 TL 51.938 TL

ANNELER VE STAJYERLER İÇİN YENİ ÖDEMELER

Doğum yapan annelerin aldığı iş göremezlik ödenekleri ile okul döneminde staj yapan öğrencilerin maaşları da asgari ücretle birlikte ciddi bir artış gösterdi.

  • Annenin Doğum İzni Parası (112 Gün): Mevcut 64 bin 724 TL olan ödeme, yeni yılda 82 bin 206 TL seviyesine çıktı

  • Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği: İŞKUR tarafından aylık ödenen 12 bin 904 TL tutarı, 16 bin 389 TL oldu.

  • Stajyer Ücreti (20+ Personelli İşletme): 6 bin 331 TL'den 8 bin 422 TL'ye yükseldi.

  • Mesleki Eğitim (12. Sınıf Kalfalık): 11 bin 52 TL alan öğrencilerin yeni ücreti 14 bin 37 TL olarak belirlendi.

Rapor Parası ve Sosyal Yardım Sınırları

Hastalık nedeniyle çalışılamayan günler için ödenen rapor paraları günlük bazda artarken, sosyal yardımlara ulaşmak için gereken gelir şartları da esnetilmiş oldu.

Uygulama Eski Günlük / Sınır Yeni Günlük / Sınır
Ayakta Tedavi Rapor Parası 577,90 TL 733,99 TL
Yatarak Tedavi Rapor Parası 433,43 TL 550,50 TL
65 Yaş/Engelli Aylığı Gelir Sınırı 7.370 TL (Tahmin) 9.358 TL
Evde Bakım Desteği Gelir Sınırı 14.740 TL (Tahmin) 18.716 TL

Not: Sosyal yardım ödemelerinin net tutarları (maaşlar), memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte ayrıca netleşecektir. Yukarıdaki tablo sadece bu yardımları alabilmek için gereken "hane içi kişi başı gelir" sınırındaki artışı ifade etmektedir.