Bağ-Kur 2026 primleri belli oldu: En düşük aylık ödeme ne kadar?

Rapor Parası ve Sosyal Yardım Sınırları

Hastalık nedeniyle çalışılamayan günler için ödenen rapor paraları günlük bazda artarken, sosyal yardımlara ulaşmak için gereken gelir şartları da esnetilmiş oldu.

Uygulama Eski Günlük / Sınır Yeni Günlük / Sınır Ayakta Tedavi Rapor Parası 577,90 TL 733,99 TL Yatarak Tedavi Rapor Parası 433,43 TL 550,50 TL 65 Yaş/Engelli Aylığı Gelir Sınırı 7.370 TL (Tahmin) 9.358 TL Evde Bakım Desteği Gelir Sınırı 14.740 TL (Tahmin) 18.716 TL