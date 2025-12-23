Bağ-Kur 2026 primleri belli oldu: En düşük aylık ödeme ne kadar?

Yeni Dönemde Bağ-Kur Prim Tablosu (Aylık)
Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için belirlenen tahmini alt ve üst limit tutarlarını inceleyebilirsiniz:
|Prim Türü
|2026 Alt Limit (TL)
|2026 Üst Limit (TL)
|Esnaf Bağ-Kur (İndirimli)
|9.825,47
|73.691,03
|Esnaf Bağ-Kur (İndirimsiz)
|11.488,65
|86.164,88
|Tarım / Çiftçi Bağ-Kur
|9.825,47
|73.691,03
|İsteğe Bağlı Sigorta
|10.900,00*
|81.750,00*
YENİ ASGARİ ÜCRETİN TEMEL PARAMETRELERİ
Yeni yılda uygulanacak brüt ve net rakamlar ile işverenlere sağlanan destek tutarları şu şekilde belirlendi:
|Ödeme Kalemi
|Mevcut Tutar (2025)
|Yeni Tutar (Ocak 2026)
|Net Asgari Ücret
|22.104 TL
|28.075 TL
|Brüt Asgari Ücret
|26.005 TL
|33.030 TL
|Asgari Ücret Desteği
|1.000 TL
|1.270 TL