Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM'lerden çekebilirsiniz!
Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren SSK, Bağkur emeklilerinin hesabına yüzlerce lira yatacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Temmuz zammıyla birlikte promosyon ödemelerine de zam geldi. 6.250 TL'ye kadar yükselen ödemelerden nasıl yararlanabilineceği araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler? İşte tüm detaylar!
18.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:36
Ardı ardına açıklanma yapıldı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İNG ve Garanti Bankası diğer bankalar Temmuz ayı promosyon miktarlarını açıkladı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!
6 BİN 250 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.