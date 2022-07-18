Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

MAAŞA GÖRE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.