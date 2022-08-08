Az evvel açıklandı! Sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye 60.000 TL müjdesi!
Emekli olan vatandaşlar bağlamında geçtiğimiz ay yapılan zam bir nebze olsun rahatlama sağlamıştı. Ziraat Bankası emekliler için çok uygun kampanyalar sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ile kullandırılacak krediler ve ek ödeme fırsatları ile emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Ziraat Bankası emeklinin yüzünü güldürecek Emeklinin Artısı Kredi Paketi avantajlarını duyurdu!
Türkiye'nin önde gelen ve en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, devlet desteklerinin yanı sıra dar gelir grubunda yer alan pek çok vatandaş amacıyla de finansman fırsatları sunuyor. Genellikle çoğalan enflasyon nedeniyle nakit bozukluğu yaşam sürdüren emekliler amacıyla cazip teklifler sunulmaya devam ediyor.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında, avantajlı koşullar ile konut ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İhtiyaç kredisi kapsamında 20 bin TL ile 40 bin TL arasında tüketici kredisi verilmesi hedefleniyor.
Ziraat Bankası Emeklilere Özel Kredi
Ziraat Bankası doğrultusundan emeklilere makul oranlara sahip nakit kredi takviyeleri verilmeye devam ediyor.
Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin yararlanabildiği Tüketici Kredisi kapsamında, 20.000 TL kredi amacıyla 36 ay vadede %1,55 faiz seviyesi ve aylık 776,80 TL taksit tutarı belirlenmiştir.