Az evvel açıklandı! Sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye 60.000 TL müjdesi!

Türkiye'nin önde gelen ve en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, devlet desteklerinin yanı sıra dar gelir grubunda yer alan pek çok vatandaş amacıyla de finansman fırsatları sunuyor. Genellikle çoğalan enflasyon nedeniyle nakit bozukluğu yaşam sürdüren emekliler amacıyla cazip teklifler sunulmaya devam ediyor.