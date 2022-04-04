Az evvel açıklandı! Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Son başvuru tarihi belli oldu
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih edenlere 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında promosyon oranlarını artırma kararı alan Türkiye İş Bankası, 2022 yılında emeklinin nakit sıkıntısına çare olmayı hedefliyor. 30 Haziran 2022 tarihine kadar başvurularını yapan tüm SGK emeklilerinin 2.500 TL emekli promosyon oranlarından yararlanması sağlanacak. İşte en yüksek promosyon veren banka
04.04.2022 09:02 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:02
2022 Emekli Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?
Türkiye İş Bankası SGK emeklilerinin 3 yıl süre ile emekli maaşını almayı taahhüt etmeleri halinde ödemelerini kolayca almaları sağlanacak.
Türkiye İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemeleri belirlenen miktarlara göre kişilerin hesaplarına aktarılacak.
Emekli Maaşı Promosyon Miktarı Yükseldi!
Türkiye İş Bankası emekli promosyon oranlarının yükselmesinin ardından birçok emekli emekli maaşını İş Bankası'na taşımaya devam ediyor.