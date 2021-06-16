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Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

Sıfır ve ikinci el araçta fiyatlar 3 kat arttı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar bütçesine uygun araba sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sıfır ve 2. el araç fiyatları sıkı takibe alındı. İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına etki etti. Bu nedenle fiyatlarda düşüş hız kazandı. Düzensiz fiyat artışı ve düşüşü hem vatandaşı hem de satıcıyı etkilemeye başladı. Koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında sizler için uygun fiyatlı araçları haberimizde derledik.

16.06.2021 20:43 - Son Güncelleme: 16.06.2021 20:43
Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar araba sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sıfır ve 2. el araç fiyatları sıkı takibe alındı. İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına etki etti. Bu nedenle fiyatlarda düşüş hız kazandı. Geçen seneye göre en ucuz araba fiyatları 3 kat artışa geçti. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkilemeye başladı. Ucuz fiyatlı otomobillere yönelen vatandaşlar için 50.000 TL altı 2. el araçların listesini hazırladık! İşte detaylar...

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Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

950 TL TAKSİT ÖDEMEYİ KABUL EDENLERE 50.000 TL ARABA FIRSATI

İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor.

Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

Bu da 60 ay vade ile geri ödenebiliyor. Bu hesaplama ile 15 Bin TL peşin ödeme yapmayı kabul eden vatandaşlar kalan 35 Bin TL için taşıt kredisi ödeyip ayda 950 TL ile 1.000 TL arasındakli taksitlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.

Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

50 BİN TL'NİN ALTINDA İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ

İşte şu anda ikinci el otomobil piyasasında 50 Bin TL'nin altında satılan araçların listesi:

-2009 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active: 43.900 TL

-2007 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active Sole: 49.500 TL

Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı! 50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin...

-2011 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 47.500 TL

-2007 model Ford Fiesta 1.4 TDCi Sport: 49.800 TL

-2006 model Tata Indigo 1.4 TDI Comfort: 38.500 TL