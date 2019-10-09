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Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesinin ardından birçok vatandaş ev arayışına başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde faiz indirimi konut satışlarına olumlu bir şekilde yansırken vatandaşlar da kesesine göre konut fırsatlarını araştırıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde 70 bin liradan başlayan fiyatlarla aylık 800 lira taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylar...

09.10.2019 09:41 - Son Güncelleme: 09.10.2019 09:41
Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından banklar yarışa girdi. Birbiri ardına gelen faiz indirimleri ile birlikte artık ev sahibi olmak daha kolay hale geldi. İndirimlerin yaşanmasıyla birlikte evlere de talep arttı.

Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

Özellikle dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran faiz indirimi ile ev sahibi olmak kolaylaşırken, birçok kişi bütçesine uygun ev araştırmasına girdi. Biz de sizler için İstanbul'daki konut fiyatlarını araştırdık. Hangi semtte konut fiyatları ne kadar…

Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

İSTANBUL'DA HANGİ SEMTTE KONUT FİYATLARI DAHA UCUZ?
İstanbul'da ev fiyatlarının en ucuz olduğu semt Esenyurt. Esenyurt'u Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü takip ediyor. Sancaktepe, Sultangazi ve Avcılar da uygun fiyatlı konut arayanların tercih edebileceği semtler.

Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

Konut fiyatlarının en pahalı olduğu semtlerin başında ise Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ı Sarıyer ve Bakırköy takip ediyor.

Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

İSTANBUL'DA 70 BİN LİRAYA EV
Düşük fiyata ev almak isteyenlerin ilk baktığı semt Esenyurt oluyor. Esenyurt'tan ev almak isteyenler için başlangıç fiyatı 70 bin lira civarında. 1+1 bahçe katı dairelere sahip olmak için 14 bin liralık nakitinizin olması yeterli.

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