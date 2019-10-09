Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?
Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesinin ardından birçok vatandaş ev arayışına başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde faiz indirimi konut satışlarına olumlu bir şekilde yansırken vatandaşlar da kesesine göre konut fırsatlarını araştırıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde 70 bin liradan başlayan fiyatlarla aylık 800 lira taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylar...
09.10.2019 09:41
- Son Güncelleme: 09.10.2019 09:41
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