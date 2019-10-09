Ayda 800 lira taksitle ev fırsatı! İstanbul'da hangi semtte konutlar ne kadar?

Özellikle dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran faiz indirimi ile ev sahibi olmak kolaylaşırken, birçok kişi bütçesine uygun ev araştırmasına girdi. Biz de sizler için İstanbul'daki konut fiyatlarını araştırdık. Hangi semtte konut fiyatları ne kadar…