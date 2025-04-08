Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Nisan ayıyla birlikte mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen indirimler geldi. İşte 5 litrelik TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?
TMO Ayçiçek Yağı (5 lt Pet Şişe)
Fiyat: 270,00 TL
Birim Fiyat: 54,00 TL/lt
Torku Ayçiçek Yağı (5 lt Pet)
Fiyat: 229,00 TL
Birim Fiyat: 45,80 TL/lt
Oba Ayçiçek Yağı (5 lt Pet)
Fiyat: 229,00 TL
Birim Fiyat: 45,80 TL/lt
Olin Ayçiçek Yağı (5 lt Pet Şişe)
Fiyat: 517,12 TL
Birim Fiyat: 103,42 TL/lt
Kaynak: Fiyatlar ürünlerin resmi internet sitelerinden alınmıştır