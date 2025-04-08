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Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Nisan 2025 itibarıyla ayçiçek yağı fiyatları, perakende piyasasında rekabetin artması ve maliyet avantajlarının yansıtılmasıyla dikkat çekiyor. TMO, Torku, Oba ve Olin markalarının 5 litrelik ambalajlarındaki fiyatları şu şekilde öne çıkarıyor.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 17:04
Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Nisan ayıyla birlikte mutfağın vazgeçilmezi ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen indirimler geldi. İşte 5 litrelik TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Markalara Göre Fiyatlar

TMO Ayçiçek Yağı (5 lt Pet Şişe)

Fiyat: 270,00 TL

Birim Fiyat: 54,00 TL/lt

Torku Ayçiçek Yağı (5 lt Pet)

Fiyat: 229,00 TL

Birim Fiyat: 45,80 TL/lt

Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Oba Ayçiçek Yağı (5 lt Pet)

Fiyat: 229,00 TL

Birim Fiyat: 45,80 TL/lt

Ayçiçek yağında büyük fırsat: 1-5 litre TMO, Torku, Oba, Olin ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Olin Ayçiçek Yağı (5 lt Pet Şişe)

Fiyat: 517,12 TL

Birim Fiyat: 103,42 TL/lt

Kaynak: Fiyatlar ürünlerin resmi internet sitelerinden alınmıştır