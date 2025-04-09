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Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Yakın zamanda ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zincir marketlerin başlattığı kampanyalar tüketicilere nefes aldırıyor. Bu anlamda 1 litrelik ambalajlarda sunulan ürünler, hem bütçe dostu fiyatları hem de kargo avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte en düşük fiyatlı 1 lt ayçiçek yağı seçenekleri ve detaylar.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:16
Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Zincir marketlerin rekabetçi kampanyaları, ayçiçek yağı fiyatlarını bir nebze olsun dengelemiş görünüyor. İşte en düşük fiyatlı 1 lt ayçiçek yağı seçenekleri ve detaylar:

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

En Ucuz 1 lt Ayçiçek Yağı Fiyatları (Nisan 2025)

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 69,00 TL/lt

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Mina Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 76,05 TL/lt

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Turna Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 73,50 TL/lt

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Migros Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 77,00 TL/lt

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Migros

Bizce Ayçiçek Yağı 1 lt

Fiyat: 82,30 TL/lt

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! O markette 1 litresi en ucuza satışta

Ayçiçek Yağı Alırken Dikkat!

Rafine mi, Soğuk Sıkım mı? Rafine yağlar yüksek ısıya dayanıklıyken, soğuk sıkım yağlar besin değerini korur. Serin ve kuru ortamda muhafaza edilmeli; direkt güneş ışığından uzak tutulmalı. Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yerine belediyelerin geri dönüşüm noktalarına teslim edin.

Not: Fiyatlar Nisan 2025 tarihli güncel verilere dayanmaktadır. Kampanya detayları marketler tarafından değiştirilebilir.

Takvim/foto arşiv