ATM’lerde yüz tanıma dönemi! Para çekenler dikkat! Dolandırıcılığın önüne geçilecek

Hükümet bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda mobil hat sahipliğine sınırlama getirilecek. Çipli kimliği olmayan banka hesabı açamayacak. Yapılması planlanan düzenlemede en dikkat çeken kısım ise ATM'den para çekme işlemleri oldu. ATM'lerde güvenlik kamerası tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler ATM üzerinden işlem yapamayacak. Peki ATM kameralarında sistemler nasıl işliyor? Kamera sistemi kişilerin yüzünün açık veya kapalı olduğunu otomatik olarak algılayabilir mi? ATM'lerde halihazırda yüz görüntüsünü tanımlayabilecek bir sistem mevcut mu? Burada sistem nasıl işleyecek? ATM'lerde yüz tanımlama sisteminin getirilmesi işlemlerin uzamasına yol açar mı?

"YAPAY ZEKA YAZILIMLARIYLA TASARLANABİLİR" Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı: "ATM'erde kullanılan kamera sistemleri genelde standartları yüksek ve nesne tanımlama kabiliyetleri olan modülleri içermektedir. Günümüzde yapay zeka sistemleriyle desteklenen yazılımlar sayesinde, ATM'lerin çevresindeki fiziksel tehditler, para çeken kişilerin stres altındaki duygu durumları, maske kullanımları vb. gibi anomali durumlar önceden tespit edilerek alarm üretecek şekilde tasarlanabilir.

ATM'LERDE YENİ SİSTEM NASIL İŞLER? Burada kart sahibinin yüzünün karşılaştırılmasından ziyade net bir yüz tanıması yapılıp yapılmadığı üzerine bir sistem kurgulanabilir. Ben mevcut tepe kameraları yerine, ATM'ler üzerine yerleştirilen ve doğrudan müşteriyi karşıdan görecek şekilde tasarlanan yeni kamera sistemlerinin aşama aşama yerleştirileceğini öngörüyorum. Mevcut yerleştirilen kameralar bankamatiklerin fiziksel gelen tehditlere yönelik şekilde tasarlandığı için ya müşterilerin bu kameraya bakılarak yüz tespiti talep edildikten sonra işlem onaylanacak ya da yeni görüntü işleme ve nesne tanımlama özelliği olan yazılımlar ile donatılmış yeni kamera sistemleri müşteri konforu düşünülerek bankamatik üzerine yerleştirilecektir diye düşünüyorum. Bu tip kameralarda yüzün çok küçük bir kısmı üzerinden bir yüz algılansa bile güvenlik açısından net bir şekilde yüzün seçilebileceği bir görüntü talep edilecektir.

"ÜST DÜZEY SİSTEMLER KULLANILMALI" Burada yaşanabilecek siber tehditleri düşünürsek, saldırganlar tarafından yapay zekanın aldatılmasına yönelik kişinin fotoğraf veya video görüntüsünün kameraya yansıtıldığı senaryolar uygulanmaya çalışılacaktır. Donanımsal ve yazılımsal olarak gerçekten üst düzey sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Lazer ile göz çukuru derinliğini ölçen özel donanımlı kameralar, karşıdan alınan görüntünün belirli bir foto veya video görüntüye ait olduğunu algılayan yapay zeka sistemleri oldukça önemli hale gelecektir. Dolayısıyla yapay zeka sistemlerinin güvenlik testlerini yapan firmalara da oldukça fazla iş düşecektir.