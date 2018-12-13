Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Asgari ücret 2019 zam oranı açıklandı mı?
Asgari ücret zammı ile ilgili gelecek müjdeyi bekleyen yaklaşık 7 milyon işçi, gözünü bugün ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına çevirmişti. Toplantı sonrası komisyon üyeleri asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücret 2019 zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son gelişmeler...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2'nci kez bir araya geldi. Toplantıda 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı hakkında çalışmalar yürütüldü. Vatandaşlar asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeleri merak ederken; asgari ücret 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar? Asgari ücret 2019 zam oranı belli oldu mu? 2019 AGİ ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.
İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.
Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:
"Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız."
Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.
Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz." yanıtını verdi.