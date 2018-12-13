Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Asgari ücret 2019 zam oranı açıklandı mı?

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz." yanıtını verdi.