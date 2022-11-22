Asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir? Asgari ücretli 5.500 TL ile kaç para ihtiyaç ve konut kredisi çekebilir!
Ülkemizde hatırı sayılır bir kesim asgari ücret ile çalışıyor. Geçtiğimiz aylara kadar asgari ücrete yapılan zamla beraber rakamlar yükseldi. Bu kapsamda 5500 TL maaşla alan asgari ücretlinin kaç para kredi alabileceğini hesapladık.
22.11.2022 13:25 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:25
Şu an brüt asgari ücret 6.471 TL olmuştur. Vatandaşlar düzenli olarak bu parayı alabildiği müddetçe konut kredisinden, otomobil kredisine kadar pek çok kredi türüne başvurabilir. Genellikle artan maaşlardan sonra bankaların kefil, ipotek gibi ek koşullar olmadan asgari ücretlilere sorunsuzca kredi vermeye başlamaları asgari ücretlilerin işini kolaylaştırmıştır.