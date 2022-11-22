Asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir? Asgari ücretli 5.500 TL ile kaç para ihtiyaç ve konut kredisi çekebilir!

Şu an brüt asgari ücret 6.471 TL olmuştur. Vatandaşlar düzenli olarak bu parayı alabildiği müddetçe konut kredisinden, otomobil kredisine kadar pek çok kredi türüne başvurabilir. Genellikle artan maaşlardan sonra bankaların kefil, ipotek gibi ek koşullar olmadan asgari ücretlilere sorunsuzca kredi vermeye başlamaları asgari ücretlilerin işini kolaylaştırmıştır.