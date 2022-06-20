Asgari ücrete yapılacak zam belli oldu! Asgari ücrete ara zam nasıl belirlenecek? İşte 7 soruda asgari ücret zammı
Temmuz zammı ve 3600 ek göstergenin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete zam kararını dört gözle beklemeye başladı. Yeni maaş sadece asgari ücretlilere değil, hemen herkese etki yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Hangi formüller gündemde? Kimler, nasıl etkilenecek? Erken emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanlar acele mi etmeli? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...
Hem çalışanlar hem işverenler asgari ücrete Temmuz'da ara zam için verilecek karara çevrildi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı toplantıya çevrilirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.
* Ara zam kararı çıkarsa asgari ücret nasıl belirlenecek?
Kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
* Belirlenecek zam ne kadar süre için geçerli olabilir?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücreti belirleyebileceği gibi, tespit edilecek ücret 2022'nin sonuna kadar da uygulanabilir. Beklenti, belirlenecek ücretin 6 ay boyunca uygulanacağı yönünde. Komisyonun Aralık ayında da yeniden toplanıp 2023'te uygulanacak ücreti belirlemesi bekleniyor.
*Asgari ücret artışında hangi kriterler dikkate alınacak?
Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor. Bu açıdan 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması söz konusu olabilecek. Henüz net olmamakla birlikte tahminler yıllık enflasyon farkının yansıtılabileceği yönünde. Bu formül uygulanırsa yıllık enflasyon oranı ile geçtiğimiz Aralık ayında yapılan zam oranı arasındaki fark maaşlara yansıtılabilir.
* Enflasyon artışı nasıl yansır?
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini ise yüzde 3.77 çıktı. Bu tahmine göre, enflasyon ilk 6 aylık yüzde 40.75'e, yıllık yüzde 76.60'a ulaşabilecek. Ara zam için 6 aylık enflasyon formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 40.75 artışla 4 bin 253 liradan 5 bin 986 liraya çıkabilecek. Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılırsa da asgari ücret yüzde 26.10 (76.60-50.50) artacak. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 363 lirayı bulacak.