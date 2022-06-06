Asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı artışı! %39,67 - 39,17 arası ZAM! 5.136 TL - 6.379 TL MAAŞ artışı olacak! Başkan Erdoğan Temmuza yeşil ışık yaktı!
Asgari ücret zammı hakkında aramalar Kabine toplantısının hemen ardından yoğunluk kazandı. Erdoğan asgari ücrete ilişkin, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.'' dedi. Bu gelişmelerin hemen ardından, "Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusu merak edilerek araştırılıyor. Haberimizde asgari ücret zam hesabına ulaşabilirsiniz!
Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği tarzında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, temmuz zammı hakkında da açıklama yapmıştı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. MB anketine göre 6 aylık enflasyon yani emeklinin zam oranı % 39,67 oldu. Erdoğan Kabine toplantısının ardından, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!
ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FARKI ARTIŞI MI OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." ifadelerini kullandı:
Bu açıklamanın ardından asgari ücret temmuz zammı yapılacağı konuşulmaya başlandı.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." demişti.
TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıkmasının ardından asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.50'ye yükselmesinin ardından zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı.
GÖZLER O TARİHTE
4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.