Asgari ücrete 6 aylık enflasyon farkı artışı! %39,67 - 39,17 arası ZAM! 5.136 TL - 6.379 TL MAAŞ artışı olacak! Başkan Erdoğan Temmuza yeşil ışık yaktı!

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği tarzında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, temmuz zammı hakkında da açıklama yapmıştı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. MB anketine göre 6 aylık enflasyon yani emeklinin zam oranı % 39,67 oldu. Erdoğan Kabine toplantısının ardından, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!