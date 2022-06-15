Asgari ücrete %24 (5.316 TL), emekli memura %41.67 (8 bin 560 TL) zam! SSK, Bağkur, çalışan, EYT'li, memura ek artış! Emekli ikramiyeleri 1650 TL olacak! Kalem kalem maaş tablosu!

Hem çalışanı hem de emeklileri ek zam heyecanı sarmış durumda. Memeru ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken ek iyileştirme konusu da gündeme geldi. Öte yandan asgari ücrete ek artış ve ikramiye konusunda ek zam yapılacak mı merak ediliyor. Milyonlar şimdi bu konularda verilecek kararı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düzenleme gerçekleştirilse, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de gündemde 3 formül konuşuluyor. İşte Temmuz kazanç takvimi hakkında tüm merak edilenler!