Asgari ücret zammında 1.000 TL prim formülü! Temmuz müjdesi geldi! 2. artış milyonlara mutluluk rüzgarı estirecek! Yükü devlet alacak, ek zam gelecek
Asgari ücret zammında son durum gündemde yer alan önemli başlıklar arasında. Milyonların gözü Temmuz ayında. Bilindiği üzere TÜİK 4 Temmuz'da enflasyon verisini açıklayacak. Bununla birikte memur ve emekli aylıklarına zam gelecek. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar da 'Asgari Ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Ara zam olacak mı?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem öne çıkan formülleri açıkladı. Erdem, ''Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." dedi. İşte detaylar...
Asgari ücret alan vatandaşlar heyecanla Temmuz ayını bekliyor. Memur ve emeklilere Temmuz'da zam gelecek. Asgari ücretliler de kendilerine 2. bir zammı gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin bakanlardan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar gelirken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem flaş bir değerlendirme yaptı. Asgari ücret zammında 1.000 TL prim formülü! Ek zam milyonlara mutluluk rüzgarı estirecek! Buna göre yükü devlet alacak, 2. zam gelecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...
2.825 lira 90 kuruş olan asgari ücret Ocak 2022'de rekor zamla 4.253,40 kuruşa yükselmişti. Mayıs ayının son haftasına gelinmesi ile birlikte asgari ücrete Temmuz'da ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağına dair araştırmalar arttı. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? 2. zam var mı? Ek zam olacak mı?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete muhteme ek zammın formülünü paylaştı. 2. zammın formülünü canlı yayında anlatan Erdem prim detayını aktardı.
Yani yapılacak emekliye, memura, kamu işçisine Temmuz artışlarının oranı belli olacak. O zaman bir değerlendirme yapıldığı zaman işte özel sektörde çalışan işçilerin asgari ücrete de bir ara zam yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmesi gerekiyor ama tabii şimdi enflasyon oranı kadar emekliye zam yapılıyor memura toplu sözleşme artı enflasyon farkı yapılıyor bir de onlar için bir ek zam gündeme gelmişti o da yine Temmuz'un 4'ündeki enflasyonla ortaya çıkacak. Ki yasa çıkması gerekiyor Temmuz ayı içinde.