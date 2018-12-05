Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.