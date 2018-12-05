Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrete yeni yılda gelecek zam oranını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Aralık ayının sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmeler sonucunda 2019 asgari ücret tutarı belli olacak. Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi görüşmenin sonucunu merakla beklerken asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:36:41 Güncelleme: 09:46:02
Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor
Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.
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