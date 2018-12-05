Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yeni yılda gelecek zam oranını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Aralık ayının sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmeler sonucunda 2019 asgari ücret tutarı belli olacak. Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi görüşmenin sonucunu merakla beklerken asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:36:41 Güncelleme: 09:46:02
Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücretgörüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Kamuoyunun merak ettiği bu kişinin, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor
Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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