Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Zincir marketler durmuyor! Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yaş çay taban alım fiyatını duyurmuştu.

Yaş çay 2021'de 3,87 liraydı. Mayıs ayında yapılan açıklama ile alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine çıkmıştı.

5 Temmuz'da çaya yüzde 9.5 zam geldi. Öte yandan sektörden kişiler tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelmesi bekleniyor.