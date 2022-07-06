Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Zincir marketler durmuyor! Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...
Asgari ücret zammının hemen ardından zincir marketlerin uyguladığı zamlar vatandaşın isyanına neden oldu. Fiyatların giderek daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. 2022 market fiyatları zamlanacak mı ve 2022 yağ, çay, şeker güncel fiyatları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zammı açıklamasının ardından market fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. Birçok ürüne zam geldiğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ, şeker, çay güncel fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
ÇAYA ZAM MI GELDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.5 yükselen çay fiyatlarına 5 Temmuz Salı günü yüzde 9.5 zam daha geldi. Böylelikle çaya 2 aydan kısa bir süre içinde toplamda yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.
ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yaş çay taban alım fiyatını duyurmuştu.
Yaş çay 2021'de 3,87 liraydı. Mayıs ayında yapılan açıklama ile alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine çıkmıştı.
5 Temmuz'da çaya yüzde 9.5 zam geldi. Öte yandan sektörden kişiler tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelmesi bekleniyor.