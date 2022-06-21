Asgari ücret en az 5 bin 500 TL! Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam kararını dört gözle beklemeye başlamıştı. Asgari ücrete zam talebiyle ilgili 16 Haziran 2022 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay görüşmesi sonrası yeni maaşla ilgili formüller de ortaya çıkmaya başladı. Buna göre ekonomistller asgari ücretin 5 bin 500 TL'nin altında kalmayacağı değerlendirmesinde bulundu. Yeni maaş sadece asgari ücretlilere değil, hemen herkese etki yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Hangi formüller gündemde? Kimler, nasıl etkilenecek? Erken emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanlar acele mi etmeli? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam kararını dört gözle beklemeye başlamıştı. Asgari ücrete zam talebiyle ilgili 16 Haziran 2022 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay görüşmesi sonrası yeni maaşla ilgili formüller de ortaya çıkmaya başladı.
5 BİN 500 TL'Yİ GEÇEBİLİR
Asgari ücretin yeniden artırılması gündem. Konuyla ilgili açıklama yapan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, asgari ücrette ara düzenlemenin yakın olduğunu belirtti. Öngel, "Asgari ücret 5500 TL'yi geçebilir" tahmininde bulundu.
2022 yılında uygulanan net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 50.5, brüt asgari ücret ise yüzde 40 oranında artırıldı. Enflasyonun bu yıl yüksek seyretmesi nedeniyle temmuz ayında yeniden artırılması gündeme geldi.
Konuyla ilgili konuşan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, asgari ücrette ara düzenlemenin yakın olduğunu belirterek, "Özellikle Mayıs ayı başından beri farklı zamanlarda dile getirilen Asgari Ücret ile ilgili yıl içerisinde düzenleme olabileceği yönünde ki söylemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz" açıklamasından sonra hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında dün gerçekleşen görüşme sonrasında yapılan açıklamalar ise bu düzenlemenin artık çok uzak olmadığını düşündürüyor. Özellikle sabit gelirlinin yaşam şartlarında enflasyondan kaynaklı tahribatların giderilmesi düşüncesi göz önüne alındığında yıl başında yapılan asgari ücret zammına ek olarak yüzde 30 civarında bir artışın yapılabileceği görülüyor" diye konuştu.
Yüzde 30 oranında yapılacak artışın gerçekleşmesi durumunda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücret seviyesinin 5500 TL üzerine çıkarak 5529,42 TL olabileceğini söyleyen Beykent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Öngel, "Tabii en çok konuşulan konulardan olan bu artışın işverenler tarafından nasıl karşılanacağı sorusu içinde özellikle sosyal güvenlik prim ödemelerinde bir devlet desteğinin olabileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.
HEMEN HERKESİ ETKİLEYECEK
Hem çalışanlar hem işverenler asgari ücrete Temmuz'da ara zam için verilecek karara çevrildi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı toplantıya çevrilirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.