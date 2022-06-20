Asgari ücret brüt 6 bin 310 TL! %26.10 zamlı net 5 bin 363 lira! Enflasyona endeksli formüller! 2. ara zam için düğmeye basıldı! 4 Temmuz günü...
Asgari ücrete zam yolda! Masadaki tüm formüllerle tek tek hesaplama yapıldı. Asgari ücret %26.10 artışla brüt 6 bin 310 TL olabilir. Net ise 5 bin 363 lira olarak hesaplandı! Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zam duyurusunda! Son viraja girildi. Yaklaşan Temmuz ayıyla birlikte tüm çalışanlar 6 aylık enflasyon verisini araştırmaya başladı. Memur ve emekliye 6 aylık enflasyonla zam gelecek. Asgari ücretli de TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyonuyla zamma kavuşabilir. İşte kalem kalem yeni ödemeler...
Asgari ücrete gelmesi beklenen zamla birlikte işsizlik maaşı, tazminat, rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği, sosyal yardımlar, prim, staj ücreti, doğum yardımına da zam gelecek. Peki Asgari ücrete nasıl zam yapılacak? Masada 2 formül yer alıyor. Bu formüller ile birlikte maaşlar artacak. En makul asgari ücrete 2. ara zam hesabına haberimizde yer verdik. Enflasyonun yansıtılması, Prim formülü...
Karar zamanı! Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. 4 Temmuz Pazartesi TÜİK Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Memur ve emeklilere de bu tarihle birlikte zam gelecek. Asgari ücretliler de bir süredir kendilerine bir zam yapılmasını talep ediyor.
6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın zam sinyali sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı merakla bekleniyor. Yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.
Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor. Bu açıdan 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması söz konusu olabilecek.