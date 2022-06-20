Asgari ücret brüt 6 bin 310 TL! %26.10 zamlı net 5 bin 363 lira! Enflasyona endeksli formüller! 2. ara zam için düğmeye basıldı! 4 Temmuz günü...

Karar zamanı! Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. 4 Temmuz Pazartesi TÜİK Haziran enflasyon verileri açıklanacak. Memur ve emeklilere de bu tarihle birlikte zam gelecek. Asgari ücretliler de bir süredir kendilerine bir zam yapılmasını talep ediyor.