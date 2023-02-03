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Haberler Ekonomi ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

2023 yılında asgari ücrete yapılan 8.500 TL zammın ardından yeni bir ara zam iddiaları gündeme geldi. 1 Şubat'ta zamlı ödemelerine kavuşan çalışanlar tutarın 10.000 TL'ye yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret 10.000 TL'ye yükselecek mi? Ara zam yapılır mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.02.2023 13:39 - Son Güncelleme: 03.02.2023 13:42
ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

Asgari ücrete yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere asgari ücret ocak ayında 8.500 liraya yükseltilmişti. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretin 10.000 TL'ye yükseleceği ileri sürüldü. Peki, iddialar doğru mu? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

"ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLACAK"

Bazı haber kaynaklarına göre, asgari ücrete Mart ayında bir artış daha beklenildiği iddia edildi. Tahminlere göre Mart'ta 10 bin TL seviyesine çıkarılacağı ileri sürüldü.

ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

TÜRK İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: ZAM GELECEK Mİ? ERGÜN ATALAY AÇIKLADI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda asgari ücrete ara bir zam tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız." dedi.

ASGARİ ÜCRET 10.000 TL! %17 ARA ZAM kıskaçta denildi! İddialar üzerine uzman isim açıkladı! 1 ay sonrasında...

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret;

BRÜT: 10.008 TL

NET: 8.506 TL

İŞVEREN MALİYETİ: 11.760 TL

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