Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK! İstanbul Yenişehir evleri başvuru sonuçları açıklandı mı? Genç, emekli, engelli...

Arnavutköy THY Emlak Konut kura tarihi henüz duyurulmadı. İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyanın başvuruları 2 Haziran'da sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar şimdi internet arama motorlarında , ''Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yenişehir evleri kura ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte Arnavutköy THY Emlak Konut kura ve başvuru sonuçları hakkında detaylar...