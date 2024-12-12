Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor.

İlk Yarı Ödemeleri: 26 Ocak ve 5 Nisan'da yapıldı.

İkinci Yarı Ödemeleri: 24 Haziran'da 13 günlük ilk bölüm hesaplara geçti. Kalan 13 günlük ikinci bölüm ise 13 Aralık'ta ödenecek.

Taşeron İşçiler de Faydalanabiliyor Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.

6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.

En az bir tam yıl çalışmış olmak.

İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.