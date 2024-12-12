Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor.
İlk Yarı Ödemeleri: 26 Ocak ve 5 Nisan'da yapıldı.
İkinci Yarı Ödemeleri: 24 Haziran'da 13 günlük ilk bölüm hesaplara geçti. Kalan 13 günlük ikinci bölüm ise 13 Aralık'ta ödenecek.
Taşeron İşçiler de Faydalanabiliyor
Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.
6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.
En az bir tam yıl çalışmış olmak.
İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.
Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.
Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL.
Maaşı daha yüksek olan işçiler, buna bağlı olarak daha yüksek tediye ödemesi alabilecek.
Yeraltı İşçilerine Ekstra Tediye
Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan kamu işçileri, bu yıl ayrıca yapılacak ek tediye ödemesini 23 Aralık'ta alacak.
Tediye Haczedilebilir mi?
İlave tediye ödemeleri, Yargıtay kararlarına göre haczedilemiyor. Borcu olan kamu işçileri bu ödemelerini kesintisiz şekilde alabilecek.
Tediye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Ödemeler
Tediye hesabı, işçinin aylık esas ücretine göre yapılır. Ancak şu ödemeler dikkate alınmaz:
Fazla mesai.
Evlilik ve çocuk zamları.
Ayni yardımlar.
Hafta tatili ve genel tatil ücretleri.