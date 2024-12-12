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Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşeron...

2024 yılı ilave tediye ödemelerinin son 13 günlük dilimi bu hafta hesaplara yatacak. Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçi yılın ikinci yarısına ilişkin bu ödemeyi almak için gün sayıyor. Ayrıca madencilik sektöründe yeraltı işlerinde çalışan işçilere özel bir ödeme de 23 Aralık'ta yapılacak.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:06
Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

İlk Yarı Ödemeleri: 26 Ocak ve 5 Nisan'da yapıldı.
İkinci Yarı Ödemeleri: 24 Haziran'da 13 günlük ilk bölüm hesaplara geçti. Kalan 13 günlük ikinci bölüm ise 13 Aralık'ta ödenecek.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Taşeron İşçiler de Faydalanabiliyor

Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.
6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.
En az bir tam yıl çalışmış olmak.
İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Ne Kadar Ödenecek?

Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.
Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL.

Maaşı daha yüksek olan işçiler, buna bağlı olarak daha yüksek tediye ödemesi alabilecek.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Yeraltı İşçilerine Ekstra Tediye

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan kamu işçileri, bu yıl ayrıca yapılacak ek tediye ödemesini 23 Aralık'ta alacak.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Tediye Haczedilebilir mi?

İlave tediye ödemeleri, Yargıtay kararlarına göre haczedilemiyor. Borcu olan kamu işçileri bu ödemelerini kesintisiz şekilde alabilecek.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

Tediye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Ödemeler
Tediye hesabı, işçinin aylık esas ücretine göre yapılır. Ancak şu ödemeler dikkate alınmaz:

Fazla mesai.
Evlilik ve çocuk zamları.
Ayni yardımlar.
Hafta tatili ve genel tatil ücretleri.

Aralık 2024 ilave tediye ödemeleri ne zaman, kaç TL yatacak? 2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D’li taşeron...

2025 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylı hesaplamalar yapıldığında haberimize eklenecektir.

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