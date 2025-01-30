Araç sahiplerini ilgilendiriyor! UTTS’ye kaydolmak için son 1 gün!

Mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapmaları gerekiyor.
Derlenen bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'ye geçişler yoğun şekilde sürüyor.
Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi.
Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
KAYIT YAPMAYANLARA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI UYGULANABİLECEK
Sisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.
Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.
Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.
SİSTEME KAYITLI TAŞIT SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
Bu arada, TTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptırarak ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti.
Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı, montaj süreçlerini başlattı.
UTTS KAYIT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
Kayıt ve Hesap Onay
Yakıt harcamalarını gider olarak gösterecek taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresinde "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef işlemleri" sekmesinden bilgileri doldurur. Bu işlem, taşıt sahibi adına yetkili kişi tarafından gerçekleştirilir.
Araç ekleme
Vergi levhası yükleme işleminden sonra, "Taşıt Ekle" menüsünden sistemi kaydedilmek istenen araçların bilgilerini eksiksiz doldurur. Her aracın ruhsatını sisteme yükleyerek araç ekleme işlemini tamamlar.
TTB Siparişi
Kaydedilen araçlara TTB montajı için, "Siparişlerim" menüsünden ilgili araçlar seçilir. Taşıtı montaja götürecek kişi ile sürücü aynı kişi değilse, montajı gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme girilir.
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Ödeme İşlemi
Ödeme aşamasında, Havale / EFT veya kredi kartı seçeneklerinden biri tercih edilir. Havale/EFT yöntemi tercih edilirse, açıklama kısmına sipariş numarası yazılmalıdır. Ödeme, Darphane tarafından onaylandığında, taşıt sahibine taşıt montaj kodu iletilir.
Montaj İşlemi
Firma yetkilisi, Otoban kurumsal hizmetler san. ve tic. ltd. şti. kurulusudur. Taşıt sahibi, Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Noktasına, taşıt montaj kodunu gösterir ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada ek bir ücret talep edilme