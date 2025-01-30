Araç sahiplerini ilgilendiriyor! UTTS’ye kaydolmak için son 1 gün!

Mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi 'ne ( UTTS ) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Derlenen bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS 'ye geçişler yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi.

Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.