Araba alacaklara kritik ikaz! Uzman isimden çip ve ÖTV uyarısı geldi: "Bugün araç bulan hemen alsın!" 6 ay içinde...
Araba almak isteyenlere uzman isimden kritik uyarı geldi. Otomobil piyasasında ağustos ayından itibaren araç bulma sorunu yaşanıyor. Toyoto Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Ağustos'tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ileri sürdü. Önümüzdeki dönem için sipariş planlaması ile ilgili sıkıntıların da yaşandığını belirterek çip krizinde iki senaryo üzerine konuşulduğunu söyledi. İşte araba fiyatları ile ilgili önemli açıklamalar...
Araba alacaklara kritik ikaz! Uzman isimden çip ve ÖTV uyarısı geldi: "Bugün araç bulan hemen alsın!" 6 ay içinde... Sıfır araçta görülen çip krizi, pandemi etkisi, döviz kurunda yaşanan inişli çıkışlı grafik fiyatlarda yükselişe sebep verdi.Bu süreç içinde araba satın almak isteyen kişiler bu artışın ne kadar süre daha devam edeceğini merak ediyor. Toyoto Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Ağustos'tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ileri sürdü...
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Bozkurt, küresel bazda yaşanan çip krizine dair yaptığı değerlendirmede, Ağustos'tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe geçen yıldan daha fazla bir talep olduğunu ancak çip sorunu nedeniyle stoklarda yeterli araç bulunmadığı için karşılanamadığını belirtmişti. Bozkurt, "İçinden geçtiğimiz süreçte şöyle söylüyorum, bugün araç almayı düşünen birisi aracı buluyorsa alsın, bu dönemi kaçırmasın." diye konuşmuştu.