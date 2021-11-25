Araba alacaklara kritik ikaz! Uzman isimden çip ve ÖTV uyarısı geldi: "Bugün araç bulan hemen alsın!" 6 ay içinde... Sıfır araçta görülen çip krizi, pandemi etkisi, döviz kurunda yaşanan inişli çıkışlı grafik fiyatlarda yükselişe sebep verdi.Bu süreç içinde araba satın almak isteyen kişiler bu artışın ne kadar süre daha devam edeceğini merak ediyor. Toyoto Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Ağustos'tan beri araç bulunurluğu ile alakalı sorunun, önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ileri sürdü...