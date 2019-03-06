Apple'dan bu soruyu bilene 15 bin lira maaşla iş fırsatı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yeni çalışma arkadaşları arıyor. Haftalar önce yayınladığı ilan ile Türkçe bile müşteri temsilcisi arayan Apple'ın çalışma şartları da iş arayan vatandaşlar için oldukça cezbedici durumda. İşte o şartlar...

06.03.2019 15:57 - Son Güncelleme: 06.03.2019 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





