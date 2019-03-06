Apple'dan bu soruyu bilene 15 bin lira maaşla iş fırsatı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, yeni çalışma arkadaşları arıyor. Haftalar önce yayınladığı ilan ile Türkçe bile müşteri temsilcisi arayan Apple'ın çalışma şartları da iş arayan vatandaşlar için oldukça cezbedici durumda. İşte o şartlar...
06.03.2019 15:57
- Son Güncelleme: 06.03.2019 15:57
Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!
Apple'ın ilanlarında İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'de de ilanları bulunuyor ve halen başvuru alıyor.
İstanbul'dan dört ilan daha var; ancak uzun zamandır arayış bu bölümlerde devam ediyor.
Yapılacak iş ise gayet basit! Evde oturmak ve tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözmek...
Ancak bu işe girmenin bir şartı var!
Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!