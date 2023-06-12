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Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı!

Ev kadınları için emeklilik sistemi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca çalışmayan kadının emeklilik hakkı için atılan adımlar hız kazandı. Bu düzenleme, ev işleri ve aile bakımı gibi nedenlerle çalışma hayatına giremeyen kadınların da emeklilik sisteminden yararlanabilmesini amaçlıyor. İşte çalışmayan kadınlara emeklilik sistemi hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
12.06.2023 08:20 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:20
Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU!

Emeklilikte yeni düzenlemeler peş peşe sıralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrası emekliliğe dair tüm çalışmaları hızlandırdı. Bu nedenle ev hanımlarına emeklilik sistemi için de detaylar netleşti. Aile Koruma Kalkanı Programı sayesinde binlerce ev hanımı sigortalı olacak. İşte detaylar...

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Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU!

KADINLARA YENİ SİSTEM

Bir başka emeklilik reformu ise ev kadınları ve anneler için gelecek. Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.

Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU!

Bu arada SSK ile Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek.

Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU!

Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek.

Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı! Ev hanımlarına EMEKLİLİK REFORMU!

İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

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