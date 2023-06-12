Anneler, hiç çalışmamış kadınlara yeni düzenleme paketi! SSK, Bağ-Kur 4500 primle... 4 maddeyle açıklandı!
Ev kadınları için emeklilik sistemi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca çalışmayan kadının emeklilik hakkı için atılan adımlar hız kazandı. Bu düzenleme, ev işleri ve aile bakımı gibi nedenlerle çalışma hayatına giremeyen kadınların da emeklilik sisteminden yararlanabilmesini amaçlıyor. İşte çalışmayan kadınlara emeklilik sistemi hakkında tüm merak edilenler...
12.06.2023 08:20 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:20
Emeklilikte yeni düzenlemeler peş peşe sıralandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrası emekliliğe dair tüm çalışmaları hızlandırdı. Bu nedenle ev hanımlarına emeklilik sistemi için de detaylar netleşti. Aile Koruma Kalkanı Programı sayesinde binlerce ev hanımı sigortalı olacak. İşte detaylar...