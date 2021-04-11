Anında hesaplara yatıyor! PTT'de unutulan destek paraları veriliyor! İşte bilinmediği için çekilmeyen o paralar ve detaylar

Devletin corana virüsü salgını sebebi ile yapmış olduğu yardım ve para takviyeleri çoğalırken vatandaşlara kritik ihtar geldi. Özellikle de SGK da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor.