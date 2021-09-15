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Haberler Ekonomi Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

İki ay önce milyonlarca vatandaşın aldığı emekli maaşında artış yaşandı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşın arttığı ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üzerinde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin hayata geçip geçmeyeceği ise Ocak 2022'de netlik kazanacak. Emekliler bu bağlamda yeni gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

15.09.2021 13:25 - Son Güncelleme: 15.09.2021 13:25
Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor.

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Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

YÜZDE 8.45 ORANINDA ZAM

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275

Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.

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