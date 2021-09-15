Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor.