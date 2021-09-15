Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...
İki ay önce milyonlarca vatandaşın aldığı emekli maaşında artış yaşandı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşın arttığı ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üzerinde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin hayata geçip geçmeyeceği ise Ocak 2022'de netlik kazanacak. Emekliler bu bağlamda yeni gelişmeleri heyecanla takip ediyor.
Anında 1.125 TL kadar artacak! Emekliye mutluluk rüzgarı estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.
%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.