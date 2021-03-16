Altınla ilgili en fena açıklama geldi! Yatırımcılar dikkat, pozisyon almayanlara büyük şok gelebilir! Hemen acele etmelisiniz...

Finansal piyasalar için hareketli bir süreçten geçiriyoruz. Baharla beraber yeni kararlar ve projeksiyonlar yapılıyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yatırımcılar ise sıkıntılı... Yaşamın normalleşmesi ve bastırılmış harcayıcı arzıyla enflasyonun yükselme olasılığı önde gelen gerilim sebebi. Amerika Birleşik Devletlerinde 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik kutusunun devreye alınması bu evhamları artırıyor. Yurt içinde bir yandan ABD 10 yıllık tahvilleri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldiği kasım ayından bu yana 4 ay geçti. Merkez Bankası geçen dört ayın ilk ikisinde faiz artışı gerçekleştirirken sonrasında izlemeye geçti.

16.03.2021 07:58 - Son Güncelleme: 16.03.2021 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





