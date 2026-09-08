Yılmaz'a göre yükseliş, beklediğinden daha kısa sürede ve daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu nedenle kısa vadeli alım yapanlara, kazançlarının bir bölümünü satışla alarak yatırımlarındaki önceki ağırlığa dönmelerini önerdiğini aktardı.