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Altını olanla alacak olana ayrı mesaj: Ekonomist Mert Yılmaz ons altında alım için 4.250 dolar seviyesini işaret etti

Ekonomist Mert Yılmaz, ons altında yeni alım fırsatı arayanlar için 4.250 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Yükselişin beklenenden erken geldiğini belirten Yılmaz, kısa vadeli işlem yapanlara portföylerindeki altın ağırlığını dengelemek adına kar satışı yapmayı önerirken, uzun vadeli birikim yapanlar için mevcut tablonun endişe verici olmadığını vurguluyor.

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Altında 4.250 Dolar Seviyesi Öne Çıkıyor

Ekonomist ve Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, altın almayı düşünenler için ons başına 4.250 doları işaret etti. A Para canlı yayınından yatırımcılara değerlendirmelerini aktaran Yılmaz, elinde altın bulunanların ise fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece fazla endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Yılmaz: 4.250 Dolar Alım İçin Kritik Nokta
YENİ ALIM İÇİN İZLEDİĞİ SEVİYE

Yılmaz, ons altında 4.250 doların alım için uygun bir nokta olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yayın sırasında fiyatın bulunduğu seviyeden alım yapmayı düşünmediğini, yeni alım için ilk etapta 4.250 dolara bakacağını ifade etti.

Altın Fiyatlarında Savaşın Seyri Belirleyici Olacak

Altının bir miktar daha aşağı yönlü baskılanabileceği görüşünü paylaşan Yılmaz, bundan sonraki harekette savaşın seyrinin belirleyici olacağını söyledi.

4.250 Dolar Seviyesi Yükseliş Beklentisini Aştı

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ AŞTI

Daha önce ons altında 4.000 doların altını alım fırsatı olarak değerlendirdiğini hatırlatan Yılmaz, bu görüşünün ardından fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini anlattı. İlk durak olarak izlediği 4.250 doların da aşıldığını belirtti.

Video Oynatma İkonu Ekonomist Mert Yılmaz'dan altın açıklaması!
Kısa Vadeli Yatırımcılara Satış Önerisi

Yılmaz'a göre yükseliş, beklediğinden daha kısa sürede ve daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu nedenle kısa vadeli alım yapanlara, kazançlarının bir bölümünü satışla alarak yatırımlarındaki önceki ağırlığa dönmelerini önerdiğini aktardı.

Yatırım Stratejileri: Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Farkı

HER YATIRIMCI AYNI KONUMDA DEĞİL

Yılmaz, düzenli olarak tasarruflarının bir bölümünü altın ve gümüşe ayıranlarla kısa vadeli fiyat hareketlerinden kazanç sağlamaya çalışanları ayrı değerlendirdi. Uzun vadeli yatırımcılar açısından bir sorun görmediğini söyledi.

Değerli Metallerde Güçlü Performans

Değerli metallerde yatırımcıların zaman zaman fiyatların hiç durmadan yükseleceği ya da düşeceği düşüncesine kapıldığını belirten Yılmaz, hem altında hem de gümüşte güçlü bir performans görüldüğünü hatırlattı.

Altın ve Gümüşte Portföy Dengesi Önerisi

ALTINA AYRILAN PAY DEĞİŞEBİLİR

Altın ve gümüşün yatırım sepetlerinde bulunması gerektiğini düşünen Yılmaz, bunlara ayrılan payın piyasa koşullarına göre değiştirilebileceğini ifade etti. Belirli seviyelerde ağırlığı artırmanın, ardından önceki paya dönmenin gerekebileceğini söyledi.

Fiyat Aralığı Karar Vermeyi Zorlaştırıyor

Fiyatın kendi izlediği aralığın orta noktasına yakın olduğunu belirten Yılmaz, mevcut dönemde karar vermenin zorlaştığına dikkat çekti.

Külçe Altında Getiri Vade Farkı

GETİRİDE VADE FARKI

Külçe altının geçmiş dönem performansı da yatırım süresine göre farklılaştı.

Külçe Altının Reel Getirisi: Kazanç ve Kayıp
KÜLÇE ALTININ REEL GETİRİSİ

Tüketici enflasyonundan arındırılmış verilere göre külçe altın, Ağustos 2026'da yüzde 7,93 ile en yüksek aylık reel getiriyi sağladı.

Aynı hesaplamayla yıllık yüzde 16,49 reel getiriyle ilk sırada bulunan külçe altın, altı aylık dönemde ise yüzde 18,01 reel kayıpla en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Fed’den Seçim Öncesi Faiz Artışı Beklenmiyor

FED'DEN SEÇİM ÖNCESİ ARTIŞ BEKLEMİYOR

Yılmaz, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına ilişkin beklentisini de paylaştı. Kasım ayında yapılacak Amerikan seçimleri öncesinde faiz artırımı ihtimalini çok zayıf gördüğünü söyledi.

Fed, Trump’ı Kızdırmamak İçin Faiz Artışına Mesafeli

Fed'in Trump'ı kızdırmamak için faiz artırımına mesafeli yaklaşacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, özellikle seçim öncesindeki toplantıda böyle bir adım beklemediğini ifade etti.

(Haberde yer alan görseller A Para ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir. Haberde yer alan yorumlar uzman fikirlerini yansıtır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamamaktadır.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi