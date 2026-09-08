Altını olanla alacak olana ayrı mesaj: Ekonomist Mert Yılmaz ons altında alım için 4.250 dolar seviyesini işaret etti
Ekonomist Mert Yılmaz, ons altında yeni alım fırsatı arayanlar için 4.250 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Yükselişin beklenenden erken geldiğini belirten Yılmaz, kısa vadeli işlem yapanlara portföylerindeki altın ağırlığını dengelemek adına kar satışı yapmayı önerirken, uzun vadeli birikim yapanlar için mevcut tablonun endişe verici olmadığını vurguluyor.
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