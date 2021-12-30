Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli

DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI'NA ÇEVRİLECEK

Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesaplarıyla bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi durumunda dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek.