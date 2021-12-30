Altını olan paraya para demeyecek! Altından TL mevduata dönüş kazandıracak: 3, 6 ve 12 ay vadeli
Altını olan paraya para demeyecek... Döviz hesaplarının ardından, altından TL mevduata dönüş de desteklenecek. Sistemden bir kez yararlanılabilecek. Vade sonunda altın fiyatlarında oluşan fark, faiz/kâr payından yüksek çıkarsa Merkez Bankası tarafından ödenecek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altının ekonomi kazandırılması için yeni araçlar geliştirileceğini açıklamasının ardından ilk adım Merkez Bankası'ndan geldi.
Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. Merkez Bankası'nın "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i dün yürürlüğe girdi.
Tebliğ, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esasları düzenliyor.
DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASI'NA ÇEVRİLECEK
Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesaplarıyla bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi durumunda dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek.
Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak.