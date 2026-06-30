Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı | İslam Memiş'ten kritik değerlendirme
Altın ve para piyasalarında son günlerde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Ons altının 4000 dolar seviyelerine yaklaşması ve gram altında gün içi hızlı iniş çıkışlar dikkat çekerken uzmanlar kısa vadede yüksek oynaklığa karşı uyarıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda "belirsizlik ve manipülasyon döneminin" sürdüğünü vurgularken yatırımcıların panik yerine koruma odaklı hareket etmesi gerektiğini belirtti.
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