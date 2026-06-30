Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı | İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

Altın fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan geri çekilme özellikle düğün sezonunda altın ihtiyacı olan vatandaşların dikkatini yeniden piyasaya çevirdi. İslam Memiş şu ifadeleri kaydetti:

"Mesela Ocak ayında gram altın TL fiyatı 8157 lira seviyesindeydi en yüksek seviyesi. Bugün 6100 lira yani 2057 liralık bir düşüş var gram altın TL fiyatında. Çeyrek altın 13.378 lira seviyesindeymiş Ocak ayında, bugün 10.000 lira seviyesinde. Burada 3378 liralık bir düşüş var. 10 gramlık bir bilezik, düğünlerde çok tercih ediliyor, 76.350 liraymış Ocak ayında, bugün 57.100 lira. Yani 10 gramlık bir bilezikte 19.250 liralık bir düşüş var."