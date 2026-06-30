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Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı | İslam Memiş'ten kritik değerlendirme

Altın ve para piyasalarında son günlerde yaşanan sert hareketlilik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Ons altının 4000 dolar seviyelerine yaklaşması ve gram altında gün içi hızlı iniş çıkışlar dikkat çekerken uzmanlar kısa vadede yüksek oynaklığa karşı uyarıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda "belirsizlik ve manipülasyon döneminin" sürdüğünü vurgularken yatırımcıların panik yerine koruma odaklı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

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Altın piyasasında sert dalgalanma: Uzmanlardan ’panik yerine koruma’ uyarısı

Altın piyasalarında son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüşler yatırımcıların odağını yeniden değerli metale çevirdi. Ons altının 4000 dolar bandına yaklaşması, gram altında ise gün içi sert hareketlerin görülmesi piyasalarda belirsizliği artırırken uzmanlar kısa vadede oynaklığın devam edeceği görüşünde birleşiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomide güçlü dolar, Fed beklentileri ve jeopolitik risklerin fiyatlamaları doğrudan etkilediğini belirterek yatırımcıları "panik yerine koruma stratejisine" yönelmeleri konusunda uyarıyor.

Ons altın 4000 dolar eşiğine dayandı: Altın-petrol korelasyonu bozuldu

ONS ALTINDA 4000 DOLAR EŞİĞİ

İslam Memiş A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin son durumu değerlendirdi. Memiş, ons altındaki son durum hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Evet, ons altın tekrar 4000 dolar seviyesine yükseldi yaklaşık yarım saat önce. 3950 dolar destek seviyesindeydi. Özellikle şunu belirtmek isterim, geçen hafta altın-petrol arasındaki ters korelasyon bozuldu. 4 aydır altın ve petrol arasındaki ters korelasyonu yakından takip ediyorduk. Petrol fiyatları yükselirken altın fiyatları geriliyordu, altın fiyatları gerilerken petrol fiyatları yükseliyordu. Şimdi bu ters korelasyon altın-dolar arasındaki ilişkiyi beraberinde getirdi."

Güçlü dolar ve Fed endişesi altını baskılıyor: Merkez bankaları alımda

FED ENDİŞESİ VE ENFLASYON BASKISI

Küresel ekonomide Fed politikalarının belirleyici olduğunu ifade eden Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi doların güçlü olduğu, doların da altını baskıladığı bir süreç var karşımızda. Uluslararası piyasalarda ons altın 3950 dolar destek seviyesini test ediyor. Orada alıcılar geliyor. Tekrar 4000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştiriyor."

Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü belirtti.

Uzman Memiş’ten kritik uyarı: Manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar sürecek

"MANİPÜLASYON PİYASASI DEVAM EDECEK"

İslam Memiş, kısa vadeli yatırımcılar için uyarılarda bulundu:

"Küçük yatırımcı özellikle bu önümüzdeki 3-4 ay boyunca bu dalgalı seyirde varlıklarını koruması, birikimlerini çeşitlendirmesi... korku ve panikle işlem yapmaması önem arz etmektedir. O yüzden yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının tekrar devam edeceğini ben özellikle belirtmek isterim."

Gram altında 2 bin liralık düşüş: Düğün sezonu öncesi fırsatlar doğdu

GRAM ALTINDA SERT GERİLEME

Altın fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan geri çekilme özellikle düğün sezonunda altın ihtiyacı olan vatandaşların dikkatini yeniden piyasaya çevirdi. İslam Memiş şu ifadeleri kaydetti:

"Mesela Ocak ayında gram altın TL fiyatı 8157 lira seviyesindeydi en yüksek seviyesi. Bugün 6100 lira yani 2057 liralık bir düşüş var gram altın TL fiyatında. Çeyrek altın 13.378 lira seviyesindeymiş Ocak ayında, bugün 10.000 lira seviyesinde. Burada 3378 liralık bir düşüş var. 10 gramlık bir bilezik, düğünlerde çok tercih ediliyor, 76.350 liraymış Ocak ayında, bugün 57.100 lira. Yani 10 gramlık bir bilezikte 19.250 liralık bir düşüş var."

Yıl sonu hedefi 5000 dolar: Uzun vadede yükseliş beklentisi sürüyor

YIL SONU BEKLENTİSİ: 5000 DOLAR SENARYOSU

İslam Memiş, uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti:

"Yine ben bu yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5000 dolar ve üzerindeki denemesini yapma ihtimalini güçlü görüyorum."

Merkez bankalarının altın talebi piyasayı destekliyor

Ayrıca merkez bankalarının talebinin altını desteklediğini ifade etti.

Uzman Memiş: 2026 para kazanma değil koruma yılı olacak

"2026 PARAYI KAZANMA DEĞİL KORUMA YILI"

Memiş, yatırımcıları strateji değiştirmeye çağırarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bilerek ve isteyerek bu savaş manipülasyonunu yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Vatandaşlarımız onlara göre planlama yapması lazım. Kısa vadeli işlemlerden uzak durması lazım, birikimlerini çeşitlendirmesi lazım. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir, 2026 yılı parayı koruma yılıdır."

Altın yatırımcılarına strateji önerisi: Çeşitlendirme ve uzun vadeli bakış

Uzmanlara göre altın piyasasında kısa vadede sert dalgalanmalar devam edecek.

Güçlü dolar, Fed politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlamaları belirlerken; yatırımcılar için en önemli strateji "panik yapmadan çeşitlendirme ve uzun vadeli bakış" olarak öne çıkıyor.

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Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı

Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı
Altında son 18 yılın en büyük aylık kaybı
Altın düştü

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan ve A Haber'den servis edilmiştir.

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi