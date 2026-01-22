Altında rekor üstüne rekor! Al sat yapanlara uzman isimden sert uyarı

A Haber'e konuk olan finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Küresel belirsizlikler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Fed'in faiz kararı beklentileri piyasaların seyrini belirlerken, Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sert yükselişler yaşanıyor. Finans analisti İslam Memiş, güncel fiyatları şu sözlerle aktardı:
"Gram altın Kapalıçarşı'da fiziki piyasada 6.858 lira, ons altın ise 4.830 dolar seviyesinde. Dün oldukça hızlı yükselişler vardı ve yeni bir rekor denemesi gördük."
Altın yükselişini sürdürüyor: Gram altın 7 bin liraya yaklaştı!
TRUMP AÇIKLAMALARI VE DAVOS ETKİSİ
Memiş, Davos Zirvesi sürecinde piyasalarda ciddi bir tedirginlik oluştuğunu belirterek, güvenli liman talebinin bu nedenle arttığını söyledi.Ons altında 46 yılın zirvesi olan 4.888 dolar seviyesinin test edildiğini vurgulayan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yılın ilk yarısında beklediğimiz seviyeler, yılın daha üçüncü haftasında görüldü. Bu da piyasaların ne kadar kaygılı olduğunu net şekilde gösteriyor."
Trump'ın beklenenden daha yumuşak bir dil kullanmasının ardından piyasalarda bir miktar rahatlama yaşandığını belirten Memiş, ons altında 50-55 dolarlık bir geri çekilme gözlemlendiğini ifade etti.
FED KARARI VE ALTINDA ORTA VADELİ BEKLENTİ
Piyasaların önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını söyleyen Memiş, altının genel görünümünün hala güçlü olduğunu vurguladı:
"Riskler devam ediyor, belirsizlik sürüyor. Altın tarafında güçlü duruş korunuyor. Dün görülen yeni zirveler, ons altında bu yılın ilk yarısında 5.000–5.020 dolar seviyelerinin test edileceğinin işaretini verdi."
Bu nedenle Memiş, nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıların altınlarını bozmadan beklemeleri gerektiğini belirtti.
GRAM ALTINDA 8 BİN LİRA HEDEFİ
Gram altın cephesine de değinen İslam Memiş, dün 6.900 liranın üzerinin test edildiğini, şu an ise fiyatların 6.860 lira civarında olduğunu söyledi. Orta vadede beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
"Gram altında 8.000 lira seviyesi radarımızda. Bu seviyeleri beklemeye devam ediyoruz."
Altın almak isteyen yatırımcılar için ise kar satışlarının fırsat oluşturabileceğini ifade etti.
KÜÇÜK YATIRIMCILARA NET UYARI: AL-SAT DÖNEMİ BİTTİ
Muhabirin, özellikle küçük yatırımcıların sosyal medya etkisiyle sık sık al-sat yapmasına ilişkin sorusu üzerine Memiş, bu stratejinin yanlış olduğunu vurguladı:
"Kısa vadeli al-sat piyasası yok, o piyasa bitti. Öngörülemeyen bir piyasa var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz."
Altın ve gümüşün al-sat aracı değil, gerçek bir para olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcılara fiyat yerine miktara odaklanmaları gerektiğini belirtti.
"ALTIN TUTMAKTA FAYDA VAR"
Merkez bankalarının yoğun şekilde altın alımı yaptığını hatırlatan İslam Memiş, dünya ekonomisinin ve jeopolitik ortamın giderek daha riskli hale geldiğini ifade etti. Davos Zirvesi'nde de bu yönde mesajlar verildiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yapay zeka teknolojileri, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin olduğu bir dönemde altın gibi varlıklar güvenli limandır. Bu nedenle altın tutmakta fayda var."