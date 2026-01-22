Altında rekor üstüne rekor! Al sat yapanlara uzman isimden sert uyarı

TRUMP AÇIKLAMALARI VE DAVOS ETKİSİ

Memiş, Davos Zirvesi sürecinde piyasalarda ciddi bir tedirginlik oluştuğunu belirterek, güvenli liman talebinin bu nedenle arttığını söyledi.Ons altında 46 yılın zirvesi olan 4.888 dolar seviyesinin test edildiğini vurgulayan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın ilk yarısında beklediğimiz seviyeler, yılın daha üçüncü haftasında görüldü. Bu da piyasaların ne kadar kaygılı olduğunu net şekilde gösteriyor."