Altında alarm çanları: Düşüş serisi rekora koşarken kritik eşik aşıldı! Uzmandan altın yorumları

ALTININ GRAMI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

🔹Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 5 bin 460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 düşüşle 5 bin 495 liradan kapatmıştı. Yeni güne de zayıf bir başlangıç yapan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 5 bin 460 liraya geriledi.

🔹Piyasalarda çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan alıcı buluyor. Ons altın da güne düşüş eğilimiyle başlayarak yüzde 0,7 gerilemeyle 4 bin 13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

🔹Altın fiyatlarında düşüş, Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme ihtimalinin azalmasıyla üst üste dördüncü güne taşındı.

🔹Analistler, yurt içinde bugün konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç verilerinin; yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ons altında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların ise direnç bölgesi olarak izlendiği ifade ediliyor.