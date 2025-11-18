PODCAST CANLI YAYIN

Altında alarm çanları: Düşüş serisi rekora koşarken kritik eşik aşıldı! Uzmandan altın yorumları

Altın piyasasında gerileme ivmesi sürüyor. Ons altın değeri 4.000 dolar bandına kadar çekilirken, gram altın da önemli eşik seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Peki altın ne zaman yükselecek uzmanlar ne diyor? İşte çarpıcı yorumlar…

Aralık ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının düşmesi ve buna paralel olarak doların güç kazanması, yatırımcıların risk iştahını azaltarak altını 4.000 dolar destek seviyesine kadar geri çekti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER TEHLİKEDE

🔹Analistler, ons altında 4.000 dolar desteğinin kırılması halinde düşüşün 3.971 ve ardından 3.935 dolar seviyelerine kadar derinleşebileceğini belirtiyor. Fiyatlardaki zayıf görünüm, yatırımcılarda temkinli bir hava yaratmış durumda.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SERİSİ DEVAM EDİYOR

🔹Ons fiyatındaki gerileme gram altına da yansımayı sürdürüyor. Son dört işlem gününde aralıksız değer kaybeden gram altın, bugün kritik kabul edilen 5.500 TL seviyesinin altına inerek 5.449 TL'ye kadar geriledi. Piyasalarda aşağı yönlü baskı belirginleşiyor.

"ALTIN ŞİMDİLİK KONSOLİDE OLACAK"

🔹Marex analisti Edward Meir, doların güçlü seyrinin ve son haftalarda spekülatif pozisyonların azaltılmasının altın üzerinde baskı yarattığını belirtti. Meir, piyasada bir süre yatay ve temkinli bir seyrin görülebileceğini ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

🔹Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson'ın faiz indirimlerinde "yavaş ve kontrollü" adım atılması gerektiğini vurgulaması, aralık ayına yönelik indirim olasılığını %50'den %42'ye çekti.

🔹Piyasalar, Fed'in kasım ve aralık toplantılarına ilişkin fiyatlamalarını yeniden gözden geçiriyor.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK İSTİHDAM VERİSİNDE

🔹43 gün süren hükümet kapanmasının ardından resmi verilerin gecikmesi, Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliği artırmıştı. Bu nedenle yatırımcıların odağı, perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

ORTA-UZUN VADEDE ALTINA DESTEK SÜREBİLİR

🔹ANZ, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen, jeopolitik riskler, ABD borç sürdürülebilirliği endişeleri, doların küresel konumundaki değişim ve merkez bankalarının güçlü alım iştahı gibi faktörlerin altına orta ve uzun vadede destek sağlayabileceğini vurguladı.

ALTININ GRAMI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

🔹Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 5 bin 460 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 düşüşle 5 bin 495 liradan kapatmıştı. Yeni güne de zayıf bir başlangıç yapan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 5 bin 460 liraya geriledi.

🔹Piyasalarda çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan alıcı buluyor. Ons altın da güne düşüş eğilimiyle başlayarak yüzde 0,7 gerilemeyle 4 bin 13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

🔹Altın fiyatlarında düşüş, Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme ihtimalinin azalmasıyla üst üste dördüncü güne taşındı.

🔹Analistler, yurt içinde bugün konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç verilerinin; yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ons altında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların ise direnç bölgesi olarak izlendiği ifade ediliyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)