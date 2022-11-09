Altın piyasası alev aldı! Uzun zamandır böylesi görülmemişti! O tarihte patlama yapacak! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları 1.000 liranın altında hareket eder iken dün akşam saatlerinde flaş bir detay geldi. Bir anda 1000 liranın üstüne çıkan altının gramı 1.021 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise dün yükselerek bir ayın en yüksek oranına çıktı. ABD'de son dönemde dolarda yaşanan güçsüzlük ile birlikte ABD Hazine kağıdı getirilerinde yaşanan düşüşün etkisiyle altın fiyatları sert bir atılım gerçekleştirdi. Doların bugün hafiften bir toparlanma yaşamasıyla birlikte altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bilindiği gibi ABD Merkez Bankasının faiz politikaları doları güçlendirirken doların altın fiyatları üzerindeki baskısını da artırıyordu.
Güne 1.712 dolardan başlayan ons altının fiyatı gün içerisinde 1.707 dolara kadar gerilemiş, gün içerisinde en yüksek 1.713 doları görmüştü. Şuan amacıyla ise 1.709 dolardan prosedür görüyor. Gram altın güne 1.020 liradan başladı. 1.018 liraya kadar gerileyen altının gramı gün içerisinde 1.022 liraya kadar çıkmayı başardı. Şuan bağlamında ise 1.021 liradan prosedür görüyor.
Ekonomist İslam Memiş "o güne dikkat" dedi ve altında yeni zirveleri paylaştı
Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi. Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 belirtiler ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.
Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.
Uzmanlardan Ons altın yorumları
Geçtiğimiz hafta piyasalarda iyimserliğin arttığını söyleyen altın uzmanları, Piyasalar pozitif veriyi bulunca anında bunu değerlendirmeye alıyorlar. Altın pazarı ABD tarım dışı istihdam bilgisini beğenmiş ve fiyatlar yükselmiş. Ons altında yükselişler olmuş ve hem de yüzde 3'ün üstünde fiyat artmış. Artık ons altında artışın devam etmesini bekleriz. Altın fiyatları şu anda varolduğu noktadan 1.727 dolar civarına kadar biraz zorlanabilir. Fakat o seviyeyi de geçip gitmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.
"Gelecek hafta ABD tercihleri ve ABD enflasyon bilgileri var. Bu iki haber altın fiyatlarını gene etkileyecek. Dolayısıyla altın fiyatlarında ileriki hafta yükseliş faaliyetlerini takip etmeye devam edebiliriz. Ons altın hedeflerin üstüne çıkabilir. Fakat gelen bilgilerin mahiyetine göre bu değişir. Kişisel düşüncem artışın devam edeceği şeklinde." dedi.