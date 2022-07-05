Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Ortalık resmen alev alev! Elinde altın olanlar ya da almak isteyenler hemen bakın! 22 ayar bilezik ne kadar?
Elinde altın olanlar ya da almak isteyenler hemen bakın! Bugün altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın 1810 dolardan prosedür görürken yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı ardından altın rekor civarlara ulaşırken şu zamanlarda en dip seviyeleri görüyor. BDDK kararı ardından döviz kurunda yaşanan düşüş altını da etkiledi. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 3'ü geçti. En son 6 ay evvel altın bu rakamları görmüştü. 6 ayın üstüne en dip rakamları şu zamanlarda gören altın merak ediliyor.
Altın, yatırımcıların ekonomik bir durgunluğa sebep olabilecek agresif sıkılaşma politikalarını değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. Altın, yatırımcıların ekonomik bir yavaşlama tetikleme riski yaratan agresif sıkılaşma politikalarının tesirlerini değerlendirmesiyle yatay seyrini sürdürdü. Spot altın, dünya çapında merkez bankalarının enflasyonu denetim altına alabilmek bağlamında faizleri yükseltmesiyle düşüşünü üçüncü haftaya taşıdı. Altın fiyatları 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına düşmesiyle bir yol ayrımına gelir iken bu hal birtakım yatırımcılar amacıyla ayı piyasasına giriş işareti olarak kabul ediliyor.
Altında resesyon endişesi
Yine de ekonominin olumsuz yönde ilerleyeceğine dair endişelerle eş güdümlü kıymetli metalin güvenilir liman arayan yatırımcılardan destek bulabileceği belirtiliyor. Ekonomistlerin giderek daha büyük bir ihtimal olarak gördüğü ABD ekonomisinde potansiyel bir resesyonun gösterişsiz olabileceği lakin uzun sürebileceği değerlendiriliyor.
Birçok eksper ekonomide yaşanacak bir düşüşün 2007-09 Büyük Finansal Kriz ve 1980'lerde enflasyonun yüksek bulunduğu dönemlerde art arda gelen krizlerden daha hafif geçeceğini düşünüyor. Yatırımcıların ilgi bu hafta yayımlanacak ve sıkılaşma politikasının yol haritası ile ilgili ipuçları barındırabilecek Fed'in son toplantısının tutanaklarında olacak. Bankanın Temmuz toplantısında 50 puan mı yoksa 75 puan mı artıracağı ise ekonomistlerin en çok merak ettiği husus olarak öne çıkıyor.
"Agresif faiz artışlarına dair çoğalan beklentiler ve güçlenen dolar altın amacıyla olumsuz ilerlemeler manasına geliyor" diyen Australia & New Zealand Banking Group Emtia stratejistleri Daniel Hynes Ve Son Kumari, "Yine de hisse senedi pazarındaki zayıflıklar ve devam eden jeopolitik belirsizlikler kıymetli metal amacıyla yatırımcı desteği sağlayabilir. Altının sahip olunan seviyelerinde taban oluşturmasını ve 1900 dolara dek yükselme potansiyeli bulunduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundular.
Altında 6 ay sonraki rakam...
Yaşanan bu ilerlemelerle altının ons fiyatı, senenin ilk çeyreğinde yüzde 5,9 artış göstererek 1.937,32 dolardan kapanmasına karşın, 2. çeyrekte bu seviyeden yüzde 6,7 düşüş gösterdi. Sonuç olarak seneye başladığı 1.830 dolar seviyesinden yüzde 1,2 düşüş gösteren altının ons fiyatı, haziran sonunu 1.807 dolardan tamamlamış oldu.