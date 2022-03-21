💥Altın fiyatlarında ortalık darmaduman oldu! Bunu sakın yapmayın! Uzmanlar uyardı! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar bilezik

💥Uzmanlar uyardı! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı... Altın, en güvenilir ve en sevdiğimiz yatırım türlerinden bir tanesidir. Genellikle son senelerde yaşanan yoğun enflasyon günlerinde altına sarılmak ve altına direkt olarak yatırım gerçekleştirmek doğru bir alternatif olabilir. Ama şayet bu sorunları yapıyorsanız altını alıp satmanın ya da uzun soluklu yatırım yapmanın hiçbir mantığı yok. Siz, en iyisi olarak kendinize bir yatırım aracı belirleyin.

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