Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Fakat altın zirveyi görecek! Bu tarihi bir kenara yazın!

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altın fiyatlarında deprem etkisi! Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 906 lira civarında hareket ederken; yeni güne 904 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 908,94 lira civarını, en düşük ise 897,20 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:06 itibarıyla yüzde 1,00 oranında düşüşle 899,03 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1487 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan prosedür görüyor.