Altın fiyatları ters köşe yaptı! Alım satım sona erdi! Her zaman güvenli limandı! Altın o tarihte 1000 TL'yi aşacak! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
Her zaman güvenli limandı! Altın o tarihte 1000 TL'yi aşacak! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Altın alım fırsatlarının Nisan ayı itibariyle bittiğini ifade eden Memiş, başka aylarda yeni zirvelerle karşılaşacağını söyledi. Temmuz ayına bir kez daha ilgi çekerek, Mayıs ve Haziran aylarında gram altın 960 TL, Temmuz ayında ise 1000 TL'nin üstüne çıkacağı yorumunda bulundu.
Alım satım sona erdi! Altın o tarihte 1000 TL'yi aşacak! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? Merakla beklenilen Fed'in faiz kararı hamlesinin sonrasında altın fiyatlarının bir anda fırlaması bekleniyordu fakat altındaki yükseliş beklenilen süratte olmadı. 50 puanlık faiz artırma kararının altın piyasaları üzerindeki etkileri devam eder iken bir yandan da dünyadaki jeopolitik haberler gelmeye devam ediyor. İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Rekor için tarih verildi! Altın o tarihte 1000 TL'yi...
İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.
Dolar ve altın doğrultusunda yükselişlerin bir vakit daha devam edeceğini öngören Memiş, doların bir revizyon hareketi yapabileceği konusu ile ilgili yatırımcıları uyardı. Emtia ve kripto paraların alım amacıyla daha makul fiyatlamalarda olduğunu lakin yoğun alımlar ardından altın ve kripto paralarda yükselişlerin ortaya geleceğini dile getirdi.
Altın fiyatlarında Haziran ayında başlayacak olan yükselişin, Temmuz ayı itibariyle yeni zirvelere taşınacağını belirtti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş açıklamalarının devamı, vatandaşları dolar ya da altın ile borçlanmamaları konusu ile ilgili uyarırken borcu olanların da düşük seviyelerde iken ödemelerini yapmaları önerisinde bulundu.