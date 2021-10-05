Altın fiyatları son dakika: Bu fırsat daha gelmez tutabilene aşk olsun! Gram altında kritik seviye! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik çeyrek fiyatları

Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım – satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 500,6 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor.