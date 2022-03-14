💥Altın fiyatları nefesleri kesti, elleri titretti! Altında yıllar sonra bir ilk! Kritik gün ve tarih verildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenilir limanlara sığınırken, bu da altın fiyatlarını destekliyor. Ons altını yükselten bir diğer neden ise küresel enflasyonist baskının yükselmesi olarak karşımıza çıkıyor. Jeopolitik risklerin azalması, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken; eksperler piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusu ile ilgili uyarıyor.