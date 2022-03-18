💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

💥 Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Ons altın fiyatı, şu dakikalarda 1941 dolar civarında bulunurken; gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 915 lira civarında hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar ardından oluşturulan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başladı.