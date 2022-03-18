💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında yol haritasını ve ekonomik projeksiyonları açıklamasının sonrasında 1895 dolar ile 1918 dolar arasında hareket etti. Ons altın yeni güne 1927 dolar seviyesinden başlarken; bugün değer kazancında ilerliyor. Değerli maden bugün içinde en yüksek 1942 doları; en düşük ise 1923 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,72 oranında yükselişle 1941 dolardan prosedür görüyor. .
💥 Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Ons altın fiyatı, şu dakikalarda 1941 dolar civarında bulunurken; gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 915 lira civarında hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar ardından oluşturulan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başladı.
Fed en son faiz artışını Aralık 2018'de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise siyaset faizini 0-0,25 aralığına çekmişti. Fed, ABD'nin 40 senenin zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki artışın devam etmesi bekleniyor.
ALTIN FİYATLARINDA VE PİYASALARDA SON DURUM
Ons Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları evveli 1907 dolar civarında hareket ederken, açıklamalar ardından ilk reaksiyon olarak 1916 dolar oranına kadar yükseldi ve ardından 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü.
Ons Altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar civarında hareket etti.