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Haberler Ekonomi 💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile&hellip; Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında yol haritasını ve ekonomik projeksiyonları açıklamasının sonrasında 1895 dolar ile 1918 dolar arasında hareket etti. Ons altın yeni güne 1927 dolar seviyesinden başlarken; bugün değer kazancında ilerliyor. Değerli maden bugün içinde en yüksek 1942 doları; en düşük ise 1923 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,72 oranında yükselişle 1941 dolardan prosedür görüyor. .

takvim.com.tr
18.03.2022 09:15 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:15
💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

💥 Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Ons altın fiyatı, şu dakikalarda 1941 dolar civarında bulunurken; gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 915 lira civarında hareket ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar ardından oluşturulan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başladı.

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💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

Fed en son faiz artışını Aralık 2018'de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise siyaset faizini 0-0,25 aralığına çekmişti. Fed, ABD'nin 40 senenin zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki artışın devam etmesi bekleniyor.

💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA VE PİYASALARDA SON DURUM

Ons Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları evveli 1907 dolar civarında hareket ederken, açıklamalar ardından ilk reaksiyon olarak 1916 dolar oranına kadar yükseldi ve ardından 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü.

💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

Ons Altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar civarında hareket etti.

💥Altın fiyatları kafa göz dağıttı! Kuyumcuya giden eli boş çıkıyor; tek bir gram altın bile… Açıklama geldi, tarih verildi! 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

Dolar endeksi Fed ardından 99 düzeyinin üzerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,76 oranında düşüşle 98.34 oranına geriledi. Brent petrol 97 dolarda prosedür görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar evveli 1.0987 civarında bulunurken, karar ardından 1.0950 oranına kadar geriledi.

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