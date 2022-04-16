Altın fiyatları elleri yakmaya başladı! Cüzdanlar alev alıyor! Altın fiyatları tüm bilinenleri tersine çevirdi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatları tüm bilinenleri tersine çevirdi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 928 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1973 dolar civarında bulunuyor. Altının ons fiyatı 6 gündür gerçekleştirdiği Aralıksız yükselişine dün ara verirken; haftanın son prosedür gününe 1973 dolar civarından başladı. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları ve majör Merkez Bankalarının sıkılaşma siyasetine yönelik mesajları piyasalar üstünde etkili olmayı sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1974 doları; en düşük ise 1972 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 1973 dolardan prosedür gördü.
Gram altının fiyatı, yeni prosedür gününe hafif yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 929,42 lira civarını, en düşük ise 925,71 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 12:29 itibarıyla yüzde 0,19 oranında düşüşle 928,37 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1516 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 229 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 927 lira civarında hareket ederken; yeni güne 928 lira seviyeden başlamıştı.
ALTIN FİYATLARINI FED BELİRLEYECEK
Commerzbank ekonomistleri ise gerçekleştirdikleri altın değerlendirmesinde yatırımcılarla, "FED, büyük ihtimalle gelecek aylarda para politikasında sıkılaştırmaya devam edecek. 50 baz puan gibi büyük fazi artırımlarının gelmesi muhtemel olacak. Bundan ötürü ABD bilgilerinin altın fiyatlarını yükseltmesini beklemiyoruz." notunu paylaştılar.
ALTIN NE OLACAK?
HSBC ekonomistlerince oluşturulan değerlendirmede altın fiyatlarına dair kritik tespitler yapıldı. Ünlü ekonomistler doların kazanımlarının artmasının altın fiyatlarının yükselişine engel olma ihtimalini ifade ediyorlar. Yapılan son değerlendirmede, "FED'in ılımlı mali harcamalara yeşil ışık yakması ve para siyasetini normalleştirme kararlılığı altın fiyatları üstünde baskı oluşturacak. Bu baskı senenin ikinci %50 sinde çok daha çok bir şekilde hissedilecek. Dolar değerlendikçe altındaki kazanımlar sınırlanacak. Jeopolitik tehlikeler devreden çıkmaya başlarsa altın fiyatlarında bir düşüş trendi tetiklenebilir." denildi.
ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM NE OLACAK?
Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı sebebiyle güvenilir varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine yaklaştı. Değerli metal, Asya piyasasında altıncı seansta da yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun serisini gerçekleştirmesi ardından bir oran geriledi. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni Rus saldırılarını karşılaması ve ABD'nin 800 milyon dolarlık silah yollama kararı alması ardından savaşın sonra ereceğine dair çok çok işaret görünmüyor. Bu haftanın en çok ilgi çeken hususu ABD'de Mart enflasyonunda yaşanan sıçrama oldu fakat çekirdek tüketici enflasyon hızında bir oran yavaşlama gözlendi.