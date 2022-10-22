Altın fiyatları durdurulamıyor! Depremi yaşadı sıra kıyamete geldi! Altına yatırım yapan o tarihi bekliyor! Reşat altın ve 22 ayar altın gramı kaç para?

Özellikle eksperler Ekim ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını belirtiyorlar. Bu amaçla çoğu eksper altına daha eskiden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Ancak altına yatırım gerçekleştirmek isteyen kimselere de altının bundan sonra yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında hadiseler nasıl gelişecek? İşte detaylar!