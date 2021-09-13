Altın fiyatları çıfıt çarşısı gibi! Gram ve çeyrekte fiyatlar kirişi kırdı! Yatırımcıların gözü bu verilerde... Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcıların gözü altın tutarlarındaki gidişata odaklandı. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlardaki yön arayışında büyük bir müessir olacak. Yatırım meydana getirecek yurttaşlar bu gelişmeler sonrası ABD enflasyon verisine odaklandı.Peki, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte tüm dört gözle beklenen soruların cevapı haberimizde!