Altın fiyatları çıfıt çarşısı gibi! Gram ve çeyrekte fiyatlar kirişi kırdı! Yatırımcıların gözü bu verilerde... Altın yükselecek mi düşecek mi?
Milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak gördüğü altında hareketlilik devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcıların gözü altın fiyatlarındaki gidişata odaklandı. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlardaki yön arayışında büyük bir etken olacak. Yatırım yapacak yurttaşlar bu gelişmeler sonrası ABD enflasyon verisine odaklandı. Gram altın ons altına paralel olarak sakin bir seyir izliyor. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Elinde altın bulunduran yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini belirten uzman isimler, yılın son aylarında yükselişlerin daha muhtemel olduğunun altını çiziyor. Peki, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı haberimizde!
Altın fiyatları çıfıt çarşısı gibi! Gram ve çeyrekte fiyatlar kirişi kırdı! Yatırımcıların gözü bu verilerde... Altın yükselecek mi düşecek mi? Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcıların gözü altın tutarlarındaki gidişata odaklandı. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlardaki yön arayışında büyük bir müessir olacak. Yatırım meydana getirecek yurttaşlar bu gelişmeler sonrası ABD enflasyon verisine odaklandı.Peki, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte tüm dört gözle beklenen soruların cevapı haberimizde!
ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlarının yön bulması için ana etken oldu. Yatırımcılar enflasyon verisine odaklandı.
Ons altın aylardır dar bantta hareket ediyor. Fed'in alacağı aksiyonlar merakla beklenirken ABD enflasyonu da altın için kritik zemin oluşturdu. Yatırımcılar ABD enflasyon rakamlarına odaklandı.