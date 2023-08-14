Altın fiyatları çarşıyı pazarı karıştırdı! Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına... Altın fiyatları 4 gün sonra... 0.5 ve 1 gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz yıldan beri Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) art arda gerçekleştirdiği faiz artırımlarının ardından, ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı merak konusu olmuştu. Bu faiz artırımları, altın ve kripto paralar gibi varlıklar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ve bu baskının ne zaman azalacağı merak ediliyordu. ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra faiz indirimine başlayacağını öngörüyor. Goldman Sachs ekonomistlerinin aralarında bulunduğu banka analistleri, Fed'in faiz oranlarını gelecek Haziran ayının sonlarına kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan sonra da kademeli bir şekilde üç ayda bir faiz indirimlerini sürdüreceğini öngörüyor.
ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra faiz indirimine başlayacağını öngörüyor. Goldman Sachs ekonomistlerinin aralarında bulunduğu banka analistleri, Fed'in faiz oranlarını gelecek Haziran ayının sonlarına kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan sonra da kademeli bir şekilde üç ayda bir faiz indirimlerini sürdüreceğini öngörüyor.
Bankanın analistleri, yayınladıkları notta, "Tahminimizdeki faiz indirimleri, enflasyonun hedefe yaklaştığı bir noktada Fed'in faiz oranını normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" şeklinde bir değerlendirme yapmışlardır. Goldman Sachs ekonomistleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra Fed'in faiz indirimlerine başlayacağını öngörüyorlar. Bu öngörüye göre gelecek ay içerisinde Fed'in faiz artırımına gitmeyeceği ve Kasım ayında çekirdek enflasyonun yavaşladığı bir durumun oluşacağı tahmin ediliyor.
Ekonomistler, yayınladıkları notta, "Normalleşme süreci, şu an için özellikle hızlı bir şekilde kesintiye gitmeye gerek olmadığını gösteriyor. Her çeyrekte 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz, ancak bu indirim hızı konusunda tam olarak emin değiliz" şeklinde bir değerlendirme yapmışlardır. Şu an faiz oranlarının yüzde 5.25 ile 5.5 arasında olduğu görülmektedir. Goldman Sachs'a göre faiz indirimleri, ilerleyen dönemlerde faiz oranlarını yüzde 3 ile 3.25 arasına çekecek ve bu seviyede istikrar kazanmasını bekliyor.