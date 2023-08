Altın fiyatları çarşıyı pazarı karıştırdı! Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına... Altın fiyatları 4 gün sonra... 0.5 ve 1 gram altın ne kadar?

3

Ekonomistler, yayınladıkları notta, "Normalleşme süreci, şu an için özellikle hızlı bir şekilde kesintiye gitmeye gerek olmadığını gösteriyor. Her çeyrekte 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz, ancak bu indirim hızı konusunda tam olarak emin değiliz" şeklinde bir değerlendirme yapmışlardır. Şu an faiz oranlarının yüzde 5.25 ile 5.5 arasında olduğu görülmektedir. Goldman Sachs'a göre faiz indirimleri, ilerleyen dönemlerde faiz oranlarını yüzde 3 ile 3.25 arasına çekecek ve bu seviyede istikrar kazanmasını bekliyor.