Altın fiyatları çarşıyı pazarı karıştırdı! Uzmanlardan ilk açıklamalar ardı ardına... Altın fiyatları 4 gün sonra... 0.5 ve 1 gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz yıldan beri Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) art arda gerçekleştirdiği faiz artırımlarının ardından, ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı merak konusu olmuştu. Bu faiz artırımları, altın ve kripto paralar gibi varlıklar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ve bu baskının ne zaman azalacağı merak ediliyordu. ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra faiz indirimine başlayacağını öngörüyor. Goldman Sachs ekonomistlerinin aralarında bulunduğu banka analistleri, Fed'in faiz oranlarını gelecek Haziran ayının sonlarına kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan sonra da kademeli bir şekilde üç ayda bir faiz indirimlerini sürdüreceğini öngörüyor.