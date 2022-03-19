💥Altın fiyatları bir ilki yaşadı! Yatırımcılar allak bullak oldu! Tarih verildi! Gram altın patlayacak! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...
💥Tarih verildi! Gram altın patlayacak! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları... Altın, dünyanın en kıymetli madenlerinden birisi olmakla beraber, güvenilir bir liman olarak da görülüyor. Yatırım aracı olmasının yanı sıra, hediyelik eşya manası da taşıyor. Bu kıymetli madenin böylesi kültürel kodları olunca, anlık altın fiyatları takibi ehemmiyet taşıyor. 'Altın bugün ne kadar oldu, 2022 senesinde altın fiyatları düşer mi, yükselir mi, altın ne olur, alınır mı?' gibi mühim soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte bütün detaylar... .
💥 Yatırımcılar allak bullak oldu! Tarih verildi! Gram altın patlayacak! Yurt içerisinde gram altın fiyatı haftanın son prosedür gününde yatay bir seyir izledi. Gram altın 916 liradan işlem gördü. Gram altında gün içersinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü. Geçtiğimiz hafta 969 lira oranına kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor. Yıl sonu altın fiyatlarının ne kadar olacağıyla alakalı bomba tahminlerde bulunuldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı bütün detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde somut bir gelişme kaydedilemese de Rusya'nın saldırılarının hafiflemesi jeopolitik risk algısını düşürdü. Bu hal yatırımcıların güvenilir liman altın talebini azaltırken, fiyatların geri çekilmesinde etkili oldu.
FED'İN FAİZ KARARI PİYASAYI ETKİLEDİ
Öte yandan çarşamba günü belirtiler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı altın fiyatları üstünde etkili oldu. Fed beklentiler dahilinde siyaset faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.
Sonuç olarak Fed, 2018 senesinden bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Fed'in faiz kararı ardından ons altın geçen gün 1949 dolar düzeyinin üstüne çıkarak primli bir seyir izlemişti.