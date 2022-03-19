💥Altın fiyatları bir ilki yaşadı! Yatırımcılar allak bullak oldu! Tarih verildi! Gram altın patlayacak! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...

💥 Yatırımcılar allak bullak oldu! Tarih verildi! Gram altın patlayacak! Yurt içerisinde gram altın fiyatı haftanın son prosedür gününde yatay bir seyir izledi. Gram altın 916 liradan işlem gördü. Gram altında gün içersinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü. Geçtiğimiz hafta 969 lira oranına kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor. Yıl sonu altın fiyatlarının ne kadar olacağıyla alakalı bomba tahminlerde bulunuldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı bütün detaylar...