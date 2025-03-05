Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının kararları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte gram, çeyrek, ons, tam, yarım altın fiyatları.