Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının kararları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte gram, çeyrek, ons, tam, yarım altın fiyatları.
5 MART 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 3.412,69 TL
Satış: 3.413,27 TL
(Altın fiyatları düne göre %0,15 geriledi. Önceki kapanış 3.417,78 TL iken, şu an gram altın alış 3.412,69 TL, satış 3.413,27 TL seviyesinde.)
22 Ayar Bilezik
Alış: 3.150,88 TL
Satış: 3.174,28 TL
Altın (ONS)
Alış: 2.911,75 $
Satış: 2.912,20 $
Altın ($/kg)
Alış: 93.125,00 $
Satış: 93.141,00 $
Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.
| Görseller Takvim AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır. |