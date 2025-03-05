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Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları anlık değişim göstermeye devam ediyor! Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dolar kuru ve merkez bankalarının politikaları altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, gram ve çeyrek altındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki bugün tam, gramse, ons, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:00
Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarının kararları, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte gram, çeyrek, ons, tam, yarım altın fiyatları.

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

5 MART 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 3.412,69 TL
Satış: 3.413,27 TL

(Altın fiyatları düne göre %0,15 geriledi. Önceki kapanış 3.417,78 TL iken, şu an gram altın alış 3.412,69 TL, satış 3.413,27 TL seviyesinde.)

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.150,88 TL
Satış: 3.174,28 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın (ONS)

Alış: 2.911,75 $
Satış: 2.912,20 $

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın ($/kg)

Alış: 93.125,00 $
Satış: 93.141,00 $

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın (Euro/kg)

Alış: 99.077,00 €
Satış: 99.094,00 €

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Cumhuriyet Altını

Alış: 22.478,00 TL
Satış: 22.632,00 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Yarım Altın

Alış: 11.274,00 TL
Satış: 11.363,00 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek Altın

Alış: 5.637,00 TL
Satış: 5.681,00 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Reşat Altını

Alış: 22.510,47 TL
Satış: 22.664,95 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

22 Ayar Altın (TL/Gr)

Alış: 3.144,95 TL
Satış: 3.313,27 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

18 Ayar Altın (TL/Gr)

Alış: 2.491,27 TL
Satış: 2.491,69 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

14 Ayar Altın (TL/Gr)

Alış: 1.876,59 TL
Satış: 2.756,71 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Gremse Altın

Alış: 55.628,51 TL
Satış: 56.906,55 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Tam Altın

Alış: 22.259,15 TL
Satış: 22.694,68 TL

Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.

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Altın düştü! Anlık gram ve çeyrek altın kaç TL?

| Görseller Takvim AA ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır. |