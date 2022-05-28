Altın 2,5 ay sonra bu seviyelere ulaşacak! Altın fiyatları için piyasayı alt üst edecek açıklama geldi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...
Altın fiyatlarını heyecanla takip eden yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını araştırırken Altın ve Piyasa Eksperi İslam Memiş'ten altın fiyatlarının 2,5 ay sonra ne olacağına dair soluk kesen açıklama gelldi. Ons altında hala baskılamamnın devam ettiğini ifade eden İslam Memiş: FED'in faiz kararından 1880 ile 1980 dolar arasına yerleşmek isteyen bir ons altının karşımızda olacağını düşünüyorum. Ons altında beklentim yukarıya yönlü.'' dedi. Peki 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın bugün kaç para?
Gram altın fiyatlarının dolar kurundan destek aldığını ifade eden Memiş 2,5 ay sonnrası amacıyla gram altındaki beklentisini şu şekilde açıkladı: Gram altın ise dolar kurundan destek almaya devam ediyor. 900 TL düzeyinin altında gram altın bulamayacaksınız. İkinci direnç düzeyi 980 TL. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olursa 1.050 TL civarını göreceğiz.
Ama 980 TL düzeyi o kadar kritik güne denk geldi ki hem hazine ve maliye bakanlığının yeni paketi var, hem enflasyon verisi var hem de dışarıda FED'in enflasyon verisi var. Tekrar 940'a mı gerileyecek yoksa 1.050 TL'ye mi yükselecek. Tam kritik bir noktadayız. O yüzden geri çekilmeleri bir fırsat olarak göreceğim. Çünkü temmuzda 1.200 TL civarını, sene sonuna kadar da 1.450 TL civarını öngörüyorum."
FED Eylül'de ara verebilir
Bank of America stratejistleri, ekonomide bir kötüleşme olması ya da enflasyonun sakinleşmesi durumunda Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya Eylül ayında ara verebileceğini savunuyorlar. Mayıs ayı FOMC toplantı tutanaklarını değerlendiren BofA stratejistleri, "Eğer finansal şartlar kötüleşir ise Fed'in Eylül ayında sıkılaştırmayı durdurması, gösterge faizi yüzde 1,75-2 aralığında bırakması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar. Yapılan değerlendirmede, "Fed'in iletişimlerinde hafif fakat ilgi çeken bir farklılık gördük, birtakım Fed yetkilileri zorlu makro ortama işaret ederek faiz yüzde 2'ye ulaştığında vites küçültmen ya da artırımları durdurma opsiyonuna işaret ediyorlar" ifadeleri yer aldı.
Altın zirve yaptı!
Finans analistleri, jeopolitik risklerin ve sıksık enflasyonun aşağı yönlülüğünü koruduğunu gördüklerini ve altının önümüzdeki 6 ay içinde 1.900 dolar / ons seviyesinden desteklenmesi gerekliliğini ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, Fed'in altın baskılama politikasının etkisini göstermeye başladığını söyleyerek, dolar kurunda sene sonuna kadar çok büyük ataklar olacağını ve bunun da altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3 kez daha faiz artırımına gideceğini belirterek, piyasalardaki belirsizlik sebebiyle altının eski forsunu kaybedeceğini ve yerine kıymetli paraların revaçta olacağını ifade etti.
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.