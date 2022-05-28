Altın 2,5 ay sonra bu seviyelere ulaşacak! Altın fiyatları için piyasayı alt üst edecek açıklama geldi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...

Ama 980 TL düzeyi o kadar kritik güne denk geldi ki hem hazine ve maliye bakanlığının yeni paketi var, hem enflasyon verisi var hem de dışarıda FED'in enflasyon verisi var. Tekrar 940'a mı gerileyecek yoksa 1.050 TL'ye mi yükselecek. Tam kritik bir noktadayız. O yüzden geri çekilmeleri bir fırsat olarak göreceğim. Çünkü temmuzda 1.200 TL civarını, sene sonuna kadar da 1.450 TL civarını öngörüyorum."